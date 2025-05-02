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Мир

Партию "Альтернатива для Германии" официально признали экстремистской

флаг Германии, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 00:43 Фото: freepik
2 мая 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии объявило партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на федеральном уровне, сообщает Zakon.kz.

Об этом спецслужба сообщила 2 мая на своем сайте.

Решение приняли после "интенсивной и всесторонней проверки". Ведомство заявило, что партия в целом имеет экстремистский характер, пренебрегает человеческим достоинством и нарушает основы свободного демократического порядка. Подозрения в антидемократической направленности деятельности АдГ подтвердились и "во многом превратились в уверенность".

По мнению ведомства, партия продвигает этническое понимание народа и исключает отдельных граждан — особенно выходцев из мусульманских стран — из равноправного участия в жизни общества. Такое разделение противоречит основам немецкой демократии.

Замглавы ведомства Зинана Зелена и Зильке Виллемс подчеркнули, что риторика ведущих представителей АдГ систематически нарушает принцип человеческого достоинства.

Ранее экстремистский статус уже получили региональные отделения АдГ в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Партия была основана в 2013 году как евроскептическая. Позже она сместилась вправо, усилилось ультраправое крыло, которое затем формально распустили. Несмотря на это, популярность АдГ в последние годы росла — сейчас она представлена в бундестаге и ряде земельных парламентов.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер отметила, что решение спецслужбы было принято без политического давления. По ее словам, анализ был "всесторонним и нейтральным" и изложен в отчете объемом 1100 страниц. Она подчеркнула, что партия продвигает идеи, при которых "граждане с миграционной биографией считаются немцами второго сорта", что противоречит статье 1 Основного закона ФРГ о защите человеческого достоинства.

В феврале министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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