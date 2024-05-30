Туристов предостерегли от поездок на Мальдивы

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По информации Наццентра общественного здравоохранения, чикунгунья – это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Вспышки этого заболевания произошли в различных странах, включая Африку, Америку, Азию, Европу, Карибский бассейн, а также Индийский и Тихий океаны.
Медики рассказали о симптомах чикунгуньи. Они появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.
К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.
В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендации для защиты от инфекций во время путешествия:
Используйте зарегистрированное средство от насекомых.
Выбирайте репелленты со следующими активными ингредиентами:
- ДЭТА (DEET).
- Пикаридин или икаридин.
- ИР3535.
- Масло лимонного эвкалипта (OLE).
- Пара-ментан-диол (PMD).
- Если вы используете солнцезащитный крем, всегда наносите средство от насекомых после солнцезащитного крема.
- Носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки.
- Обработайте одежду и снаряжение перметрином (инсектицид, который убивает или отпугивает насекомых, таких как комары и других насекомых).
- Не наносите продукты с перметрином непосредственно на кожу.
- Выбирайте отель или жилье с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях.
- Используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице.
- Спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице. Помните! Комары могут кусать днем и ночью.
- Противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту, чем необработанные сетки.
Советы по репеллентам от насекомых для младенцев и детей
- Оденьте ребенка в одежду, закрывающую руки и ноги.
- Накройте коляски и детские переноски москитной сеткой.
- Всегда следуйте инструкциям на этикетке.
- Не наносите репеллент на руки, глаза, рот, порезы или раздраженную кожу.
- Для защиты лица ребенка от укусов необходимо распылить репеллент на руки, а затем нанести на лицо ребенка.
- Не используйте продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (OLE) или параментандиол (PMD), для детей до 3 лет.
Если вас укусили комары, не расчесывайте места укусов и нанесите противозудный или антигистаминный крем, чтобы облегчить зуд.
После путешествия: если вы путешествовали и почувствовали недомогание, особенно если у вас жар, поговорите с врачом и расскажите ему о своем путешествии.
29 мая Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте предупредил о распространенности инфекционных и паразитарных заболеваний в странах с экваториально-тропическим климатом.