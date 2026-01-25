Новая пандемия? Академик объяснил, чем опасен новый смертельный вирус Нипах от летучих мышей

Российский академик РАН Александр Гинцбург предупредил об особой опасности вируса Нипах и отсутствии специфического лечения от этой инфекции, сообщает Zakon.kz.

По словам эпидемиолога и научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирус Нипах относится к возбудителям особо опасных инфекций, против которых на сегодняшний день не существует эффективных лекарственных препаратов. Выздоровление заболевших, как отметил специалист, напрямую зависит от состояния иммунной системы, пишет "Взгляд".

"Если иммунитет ослаблен, заболевание может привести к тяжелым осложнениям – сепсису, двусторонней пневмонии, менингиту и в ряде случаев к летальному исходу", – пояснил Гинцбург.

Он также отметил, что риск заноса вируса в Россию существует из-за активного авиасообщения с Индией. Россияне регулярно посещают страну в осенне-зимний период, а граждане Индии, в том числе трудовые мигранты, прилетают в Россию. По словам эксперта, при таком потоке пассажиров нельзя исключать вероятность проникновения инфекции даже при наличии санитарных и карантинных мер.

Академик подчеркнул, что, несмотря на отсутствие масштабных пандемий, вспышки вируса Нипах на протяжении последних 25 лет регулярно фиксируются в Индии и странах Юго-Восточной Азии, нередко приводя к гибели десятков людей. В связи с этим он считает необходимым сформировать перечень особо опасных возбудителей, против которых в России должны быть заготовлены прототипы или резервы вакцин.

Ранее власти Индии сообщили о вспышке вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. Подтверждены случаи заражения, в том числе среди медицинских работников. Около ста человек были направлены на домашний карантин, пациенты проходят лечение в больницах Калькутты и ее окрестностей, один из заболевших находится в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения относит вирус Нипах к патогенам высокого риска. Инкубационный период заболевания составляет от четырех до 21 дня, при этом начальные симптомы часто неспецифичны, что осложняет раннюю диагностику. По данным международных организаций, уровень летальности при заражении может достигать 75%.

Основным природным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши. Заражение возможно при контакте с животными или употреблении продуктов, загрязненных их биологическими выделениями. Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии и Сингапуре после вспышки среди людей, имевших тесный контакт со свиньями.

Эксперты также отмечают, что изменение климата и рост средней температуры могут способствовать появлению новых вирусных инфекций за счет расширения ареалов их распространения.