"Ангел с лицом премьера": в Риме проверят реставрацию базилики

В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в центре Рима после недавней реставрации один из ангелов на надгробии последнего короля Италии Умберто II получил лицо, поразительно похожее на премьер-министра Джорджию Мелони, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о двух ангелах, фланкирующих мраморный бюст Умберто II Савойского. Один из них, по мнению наблюдателей, приобрел явно современные черты, пишет Corriere della Sera.

Сама премьер Италии Джорджия Мелони отреагировала иронично, написав в Instagram: "Нет, я точно не похожа на ангела".

Реставрацию выполнил Бруно Валентинетти, который называет себя ризничим и декоратором. В приходе его описывают как волонтера. Он утверждает, что лишь восстановил облик, существовавший ранее:

"Я отреставрировал то, что было 25 лет назад", – цитируют мужчину итальянские СМИ.

Его подпись видна на свитке в руках ангела: Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti AD MMXXV.

Управление по охране культурного наследия заявило, что проведет проверку. Специалисты осмотрят работу и сравнят ее с архивными материалами, чтобы установить, были ли внесены изменения в оригинал. Если обнаружатся несоответствия, может быть принято решение о повторной реставрации. В ведомстве подчеркнули, что любые работы на объекте, находящемся под охраной, требуют разрешения.

Ректор базилики и Пантеона монсеньор Даниэле Микелетти заявил, что просил восстановить часовню "в точности такой, какой она была", и добавил, что не может объяснить происхождение сходства.

