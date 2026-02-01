"Ангел с лицом премьера": в Риме проверят реставрацию базилики
Речь идет о двух ангелах, фланкирующих мраморный бюст Умберто II Савойского. Один из них, по мнению наблюдателей, приобрел явно современные черты, пишет Corriere della Sera.
Сама премьер Италии Джорджия Мелони отреагировала иронично, написав в Instagram: "Нет, я точно не похожа на ангела".
Реставрацию выполнил Бруно Валентинетти, который называет себя ризничим и декоратором. В приходе его описывают как волонтера. Он утверждает, что лишь восстановил облик, существовавший ранее:
"Я отреставрировал то, что было 25 лет назад", – цитируют мужчину итальянские СМИ.
Его подпись видна на свитке в руках ангела: Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti AD MMXXV.
Управление по охране культурного наследия заявило, что проведет проверку. Специалисты осмотрят работу и сравнят ее с архивными материалами, чтобы установить, были ли внесены изменения в оригинал. Если обнаружатся несоответствия, может быть принято решение о повторной реставрации. В ведомстве подчеркнули, что любые работы на объекте, находящемся под охраной, требуют разрешения.
Ректор базилики и Пантеона монсеньор Даниэле Микелетти заявил, что просил восстановить часовню "в точности такой, какой она была", и добавил, что не может объяснить происхождение сходства.
