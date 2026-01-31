Илон Маск резко высказался о деле Эпштейна и потребовал новых арестов
Об этом он написал в соцсети X (бывая Twitter)
"Эпштейн и Максвелл были отправлены в тюрьму за организацию сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Привлечь к ответственности их клиентов!!! Пока мы не увидим арест хотя бы одного клиента, частичное обнародование материалов дела Эпштейна ничего не значит", – написал Маск в X.
That is the key question. Epstein and Maxwell were sent to prison for running an underage child sex ring.— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026
Prosecute their clients!!! Until we see at least one client arrest, this partial release of Epstein files means nothing. https://t.co/PPdtZPA293
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов.
Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.