Мир

Илон Маск резко высказался о деле Эпштейна и потребовал новых арестов

Илон Маск призвал арестовать причастных к преступлениям Эпштейна, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 21:33 Фото: X/elonmusk
Американский предприниматель, инженер, миллиардер и один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что обнародование документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна не имеет особого смысла без ареста людей, причастных к его преступлениям, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывая Twitter)

"Эпштейн и Максвелл были отправлены в тюрьму за организацию сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Привлечь к ответственности их клиентов!!! Пока мы не увидим арест хотя бы одного клиента, частичное обнародование материалов дела Эпштейна ничего не значит", – написал Маск в X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
