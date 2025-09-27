#АЭС в Казахстане
Мир

В новых документах по делу Эпштейна всплыло имя Илона Маска

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:00 Фото: скриншот видео
Законодатели-демократы обнародовали часть материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном. Среди них документы, где упоминается Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

В США опубликовали документы расследования в отношении Джеффри Эпштейна , которые могут продемонстрировать взаимодействие опального финансиста с видными консерваторами, включая Илона Маска, пишет The Guardian 26 сентября 2025 года. Британская газета отмечает, что Минюст США опубликовал только 6 страниц отчета, предварительно отредактировав его.

В календаре опального финансиста за декабрь 2014 года значится возможная поездка Маска на частный остров Эпштейна.

Ранее в этом году предприниматель сам подогрел тему, заявив, что Дональд Трамп должен опубликовать "файлы Эпштейна", иначе людям будет трудно ему верить. Маск уже обвинял экс-президента в том, что его имя фигурирует в "досье Эпштейна", после того как он раскритиковал трамповское налоговое законодательство.

В надзорном комитете Палаты представителей отметили, что каждый новый документ проливает свет на связи Эпштейна с влиятельными людьми и помогает добиваться справедливости для пострадавших.

В тех же материалах упоминаются встречи Эпштейна с Стивом Бэнноном и Питером Тилем, а также его связи с принцем Эндрю. Республиканцы в ответ обвинили демократов в выборочном раскрытии записей и пообещали опубликовать все материалы.

8 сентября демократы из Комитета по надзору палаты представителей опубликовали письмо сексуального характера Джеффри Эпштейну. Предположительно, его подписал президент США Дональд Трамп, но он это отрицает.

Ошибка в тексте: