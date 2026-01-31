Закон о всеобщей амнистии хотят принять в Венесуэле
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявил о том, что в стране готовится закон о всеобщей амнистии, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала Venezolana de Television, во время выступления в здании Верховного суда политик уточнила, что из‑под действия закона будут исключены те, кто преследуется или осужден за убийство, торговлю наркотиками, коррупцию и тяжелые нарушения прав человека.
"Мы решили продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватывает весь период политического насилия с 1999 года до настоящего времени", – объявила Родригес.
Также она поручила Комиссии по судебной революции и Программе по сосуществованию и миру представить закон о всеобщей амнистии в Национальную ассамблею.
"Пусть это будет закон, который поможет заделать раны, оставленные политическими противостояниями, насилием и экстремизмом, восстановить справедливость в нашей стране и вернуть взаимное сосуществование между венесуэльцами", – добавила она.
