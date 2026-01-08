Мы хотим их вернуть: Венесуэла в соцсетях считает дни без президента

Telegram-канал похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведет отсчет с момента инцидента, сообщает Zakon.kz.

Аккаунт в мессенджере ежедневно публикует фотографии политика и его супруги Силии Флорес. Снимки сопровождают надписи "Мы хотим их вернуть" и "прошло N дней с момента их похищения".

Подобный отсчет ведется и в Instagram. В комментариях жители Венесуэлы выражают слова поддержки:

– Силия Флорес представляет силу венесуэльской женщины, ее социальный и юридический труд оставил неизгладимый след. – Мы с нашим президентом, потому что он сопротивлялся санкциям, которые стремятся согнуть народ, мы не оставили его одного. – Храбрость нашего президента и первой леди Силии Флорес вдохновляет. Они олицетворяют достоинство народа, который отказывается подчиняться. – Каждое нападение на нашего президента укрепляет наши убеждения, Венесуэла ничья колония, и Мадуро воплощает это сопротивление. – Они не смогли похитить наше достоинство! Через пять дней голос громче.





США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.