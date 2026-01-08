#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Мир

Мы хотим их вернуть: Венесуэла в соцсетях считает дни без президента

жители Венесуэлы поддерживают похищенного президента, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 18:23 Фото: Instagram/nicolasmaduro
Telegram-канал похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведет отсчет с момента инцидента, сообщает Zakon.kz.

Аккаунт в мессенджере ежедневно публикует фотографии политика и его супруги Силии Флорес. Снимки сопровождают надписи "Мы хотим их вернуть" и "прошло N дней с момента их похищения".

Подобный отсчет ведется и в Instagram. В комментариях жители Венесуэлы выражают слова поддержки:

– Силия Флорес представляет силу венесуэльской женщины, ее социальный и юридический труд оставил неизгладимый след.

– Мы с нашим президентом, потому что он сопротивлялся санкциям, которые стремятся согнуть народ, мы не оставили его одного.

– Храбрость нашего президента и первой леди Силии Флорес вдохновляет. Они олицетворяют достоинство народа, который отказывается подчиняться.

– Каждое нападение на нашего президента укрепляет наши убеждения, Венесуэла ничья колония, и Мадуро воплощает это сопротивление.

– Они не смогли похитить наше достоинство! Через пять дней голос громче.


США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
13:07, 03 января 2026
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
21:26, 02 сентября 2024
Самолет президента Венесуэлы конфисковали в США
Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях
18:55, 06 января 2026
Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: