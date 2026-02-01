Мужчине, пытавшемуся зарезать жену, сократили срок наказания

В Азербайджане прошло судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эхтибара Нахметова, обвиняемого в попытке убийства супруги в Лянкаране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, семейный скандал случился в феврале прошлого года. На фоне эмоций Э.Нахметов нанес ножевые ранения Таране Нахметовой.

Изначально ему предъявили обвинения по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и покушении на убийство с особой жестокостью либо общеопасным способом, а также по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью Уголовного кодекса Азербайджана.

На заседании В Ширванском апелляционном суде под председательством судьи Парвиза Гаджиева приняли решение переквалифицировать обвинение.

Апелляционная жалоба стороны защиты была частично удовлетворена, и срок наказания обвиняемому снижен до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

До этого Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил Эхтибара Нахметова к 15 годам лишения свободы.

