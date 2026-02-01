#Казахстан в сравнении
Мир

Мужчине, пытавшемуся зарезать жену, сократили срок наказания

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 06:59 Фото: pexels
В Азербайджане прошло судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эхтибара Нахметова, обвиняемого в попытке убийства супруги в Лянкаране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, семейный скандал случился в феврале прошлого года. На фоне эмоций Э.Нахметов нанес ножевые ранения Таране Нахметовой.

Изначально ему предъявили обвинения по статьям о покушении на убийство из хулиганских побуждений и покушении на убийство с особой жестокостью либо общеопасным способом, а также по статьям об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью Уголовного кодекса Азербайджана.

На заседании В Ширванском апелляционном суде под председательством судьи Парвиза Гаджиева приняли решение переквалифицировать обвинение.

Апелляционная жалоба стороны защиты была частично удовлетворена, и срок наказания обвиняемому снижен до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

До этого Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил Эхтибара Нахметова к 15 годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали о другом мировом инциденте: в Австралии учительницу обвинили в сексуальном насилии.

Аксинья Титова
Читайте также
В Костанае мужчина пытался зарезать жену
00:10, 20 июня 2023
В Костанае мужчина пытался зарезать жену
Бывшему сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека с 1,5 до 8 лет
17:57, 03 мая 2024
Бывшему сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека с 1,5 до 8 лет
Убил экс-жену и покушался на брата: жителя ЗКО приговорили к 16 годам
20:24, 30 октября 2025
Убил экс-жену и покушался на брата: жителя ЗКО приговорили к 16 годам
