Родила от школьника: в Австралии учительницу обвинили в сексуальном насилии

33-летнего педагога из Западной Австралии Наоми Текеа Крейг обвиняют в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении детей. Правоохранители уверены, что она родила ребенка от ученика, которого изнасиловала, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, на следующем судебном заседании полиция планирует предъявить женщине следующие обвинения: два эпизода сексуального проникновения в отношении ребенка в возрасте от 13 до 16 лет,

систематическое совершение сексуальных действий в отношении ребенка младше 16 лет,

хранение материалов сексуальной эксплуатации детей,



сексуальное проникновение в отношении ребенка в возрасте 13-16 лет,

непристойные действия с ребенком в возрасте 13-16 лет,

непристойные действия с ребенком младше 13 лет. "В целом, это крайне серьезное и отвратительное преступление, связанное с сексуальным насилием над детьми в нашем сообществе". Мы все должны быть шокированы любыми обвинениями в том, что молодые люди становятся жертвами в нашем обществе. Если это совершено лицом, занимающим должность власти или отвечающим за заботу о другом человеке, это ещё более отягчающее обстоятельство", – заявил комиссар полиции Кол Блэнч. Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу и застрелился на западе Казахстана.

