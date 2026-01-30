Родила от школьника: в Австралии учительницу обвинили в сексуальном насилии
33-летнего педагога из Западной Австралии Наоми Текеа Крейг обвиняют в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении детей. Правоохранители уверены, что она родила ребенка от ученика, которого изнасиловала, сообщает Zakon.kz.
По информации ABC News, на следующем судебном заседании полиция планирует предъявить женщине следующие обвинения:
- два эпизода сексуального проникновения в отношении ребенка в возрасте от 13 до 16 лет,
- систематическое совершение сексуальных действий в отношении ребенка младше 16 лет,
- хранение материалов сексуальной эксплуатации детей,
- сексуальное проникновение в отношении ребенка в возрасте 13-16 лет,
- непристойные действия с ребенком в возрасте 13-16 лет,
- непристойные действия с ребенком младше 13 лет.
"В целом, это крайне серьезное и отвратительное преступление, связанное с сексуальным насилием над детьми в нашем сообществе". Мы все должны быть шокированы любыми обвинениями в том, что молодые люди становятся жертвами в нашем обществе. Если это совершено лицом, занимающим должность власти или отвечающим за заботу о другом человеке, это ещё более отягчающее обстоятельство", – заявил комиссар полиции Кол Блэнч.
Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу и застрелился на западе Казахстана.
