Мир

Женщина умерла на время после родов и рассказала, что видела

капельницы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:34 Фото: pixabay
У 32-летней американки сразу после родов случилось серьезное осложнение и она на короткое время "умерла". Теперь женщина делится, что успела "покинуть тело", сообщает Zakon.kz.

Ханна Меркадо родила второго сына и у нее открылось сильное кровотечение. Несмотря на попытки медиков стабилизировать ее состояние, женщина потеряла сознание и впала в клиническую смерть.

"Я не могла видеть себя, потому что меня окружало очень много людей. Я могла смотреть вниз и видеть, как все эти люди работают надо мной. Это было не так, как будто мое тело парило в воздухе, скорее, мой разум улетал прочь. Я верю, что это моя душа покидала тело. Это длилось всего пару секунд, а потом я подумала: "Я больше никогда не увижу своих детей". Это было душераздирающе. Это была моя последняя мысль перед тем, как я увидела самый яркий свет в своей жизни", – приводит LADbible ее слова.

Ханна Меркадо поделилась, что можно было бы часами смотреть на это солнце.

"Оно всепоглощающее, я словно находилась внутри этого яркого белого света. Именно тогда я поняла, что умерла. Я почувствовала такое умиротворение, словно моя душа обрела покой. Потом у меня возникло ощущение, будто меня внезапно пнули и вернули к жизни, это было очень резко и внезапно. Я запаниковала, не понимала, что произошло", – продолжила женщина.

К счастью, ее вернули к жизни, сделав переливание крови.

Ханна нашла положительное в произошедшем: ее религиозные убеждения подтвердились, и она больше не боится смерти.

Ранее нейропсихологи изучили случаи, когда пациенты, которым констатировали смерть, возвращались практически с того света, и пришли к выводу, что душа, покидая тело, продолжала свою жизнедеятельность без физической оболочки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
