Что происходит с человеком в момент смерти – неожиданные выводы ученых

Нейропсихологи из Голландии изучили более 70 случаев, когда пациенты, которым констатировали смерть, возвращались практически с того света, и пришли к выводу, что душа, покидая тело, продолжала свою жизнедеятельность без физической оболочки, сообщает Zakon.kz.

Яркий случай произошел с кардиохирургом Ллойдом У. Руди, который участвовал в первой трансплантации сердца в Стэнфорде. Во время операции по замене сердечного клапана Руди и его ассистент констатировали смерть пациента, у которого была аневризма сосудов головного мозга из-за инфекции.



Родным сообщили о смерти, но спустя около получаса аппарат внезапно зафиксировал слабое сердцебиение, которое стало усиливаться без каких-либо медицинских вмешательств.

Пациент пришел в себя через несколько дней и подробно описал события во время своей "смерти", включая действия врачей и текст записок, которые печатала медсестра, несмотря на закрытые глаза.

Этот случай подчеркивает необычные аспекты сознания и восприятия в критических состояниях.

Ученые уверены, что этот случай нельзя объяснить простым совпадением. Для того чтобы дать настолько точные описания, разуму необходимо было находиться вне тела.

Исследование ученых, опубликованное в сборнике Wat een stervend brein niet kan ("Что не может сделать умирающий мозг"), переводится на разные языки мира, пишет МК.

Другой голландский кардиолог Пим ван Ломмель провел масштабное исследование 344 пациентов, переживших клиническую смерть. Он пришел к выводам, что сознание может функционировать независимо от мозга. В моменты, когда мозг клинически мертв (отсутствует электрическая активность), пациенты продолжают воспринимать реальность, помнить события и даже описывать происходящее в операционной.

Ван Ломмель предполагает, что мозг работает не как "производитель" сознания, а как "приемник" или интерфейс. По его мнению, наше сознание существует в некоем вневременном пространстве, а мозг лишь транслирует его в физическую реальность.

Научное сообщество относится к этим выводам осторожно, объясняя видения пациентов нейрохимическими процессами в умирающем мозге (выброс эндорфинов, гипоксия).

СМИ периодически публикуют новости о том, как пережившие клиническую смерть люди видели Иисуса и рай, фигуры в лучах золотого света, ад.