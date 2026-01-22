#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Наука и технологии

Что происходит с человеком в момент смерти – неожиданные выводы ученых

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 16:31 Фото: pexels
Нейропсихологи из Голландии изучили более 70 случаев, когда пациенты, которым констатировали смерть, возвращались практически с того света, и пришли к выводу, что душа, покидая тело, продолжала свою жизнедеятельность без физической оболочки, сообщает Zakon.kz.

Яркий случай произошел с кардиохирургом Ллойдом У. Руди, который участвовал в первой трансплантации сердца в Стэнфорде. Во время операции по замене сердечного клапана Руди и его ассистент констатировали смерть пациента, у которого была аневризма сосудов головного мозга из-за инфекции.

Родным сообщили о смерти, но спустя около получаса аппарат внезапно зафиксировал слабое сердцебиение, которое стало усиливаться без каких-либо медицинских вмешательств.

Пациент пришел в себя через несколько дней и подробно описал события во время своей "смерти", включая действия врачей и текст записок, которые печатала медсестра, несмотря на закрытые глаза.

Этот случай подчеркивает необычные аспекты сознания и восприятия в критических состояниях.

Ученые уверены, что этот случай нельзя объяснить простым совпадением. Для того чтобы дать настолько точные описания, разуму необходимо было находиться вне тела.

Исследование ученых, опубликованное в сборнике Wat een stervend brein niet kan ("Что не может сделать умирающий мозг"), переводится на разные языки мира, пишет МК.

Другой голландский кардиолог Пим ван Ломмель провел масштабное исследование 344 пациентов, переживших клиническую смерть. Он пришел к выводам, что сознание может функционировать независимо от мозга. В моменты, когда мозг клинически мертв (отсутствует электрическая активность), пациенты продолжают воспринимать реальность, помнить события и даже описывать происходящее в операционной.

Ван Ломмель предполагает, что мозг работает не как "производитель" сознания, а как "приемник" или интерфейс. По его мнению, наше сознание существует в некоем вневременном пространстве, а мозг лишь транслирует его в физическую реальность.

Научное сообщество относится к этим выводам осторожно, объясняя видения пациентов нейрохимическими процессами в умирающем мозге (выброс эндорфинов, гипоксия).

СМИ периодически публикуют новости о том, как пережившие клиническую смерть люди видели Иисуса и рай, фигуры в лучах золотого света, ад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Эксперимент с мышами привел ученых к неожиданному выводу о "заражении" агрессией
19:14, 10 сентября 2025
Эксперимент с мышами привел ученых к неожиданному выводу о "заражении" агрессией
Ученые пересмотрели историю формирования гор Центральной Азии и пришли к неожиданному выводу
16:03, 16 января 2026
Ученые пересмотрели историю формирования гор Центральной Азии и пришли к неожиданному выводу
Почему мы болеем зимой: ученые развеяли миф о холоде
00:46, 21 января 2026
Почему мы болеем зимой: ученые развеяли миф о холоде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: