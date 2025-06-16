Бодибилдерша из России утонула в Таиланде
Фото: Instagram/rodina__iuliia
Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете, сообщает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.
Фото: Instagram/natalyamarkelenkova
Cо слов Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение.
"Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли", – добавила она.
Согласно информации на странице Родиной в Instagram, она была персональным тренером по фитнесу. В 2022 году стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).
На завершившимся турнире в Лондоне немецкая теннисистка 37-летняя Татьяна Мария стала возрастной финалисткой турнира категории WTA 500 в истории и возрастной финалисткой WTA-турнира.
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