Бодибилдерша из России утонула в Таиланде

Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.

Фото: Instagram/natalyamarkelenkova

Cо слов Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение.

"Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли", – добавила она.

Согласно информации на странице Родиной в Instagram, она была персональным тренером по фитнесу. В 2022 году стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).

На завершившимся турнире в Лондоне немецкая теннисистка 37-летняя Татьяна Мария стала возрастной финалисткой турнира категории WTA 500 в истории и возрастной финалисткой WTA-турнира.