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Спорт

Бодибилдерша из России утонула в Таиланде

Российская бодибилдерша погибла в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 06:40 Фото: Instagram/rodina__iuliia
Российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала коллега Родиной тренер XFit Наталья Маркеленкова.

Фото: Instagram/natalyamarkelenkova

Cо слов Маркеленковой, Родина попала в отбойное течение.

"Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не смогли", – добавила она.

Согласно информации на странице Родиной в Instagram, она была персональным тренером по фитнесу. В 2022 году стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).

На завершившимся турнире в Лондоне немецкая теннисистка 37-летняя Татьяна Мария стала возрастной финалисткой турнира категории WTA 500 в истории и возрастной финалисткой WTA-турнира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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