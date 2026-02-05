#Казахстан в сравнении
Мир

К берегу Крыма приплыл 7-километровый айсберг

айсберг, лед, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:53 Фото: pexels
В районе Бакальской косы у побережья Крыма в Черном море обнаружено крупное ледяное поле длиной более 7 км. Такие наблюдения удалось получить с помощью спутников дистанционного зондирования, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уточняют, что Черное море редко ассоциируется со льдами.

"На снимках, полученных со спутников, в акватории государственного природного заказника "Малое филлофорное поле" было выявлено редкое для нашего времени явление – обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Его протяженность составляет более семи километров", – поясняют специалисты.

Фото: Telegram/zapovedcrimea

Но они сразу уточняют: речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников:

"Черноморские "айсберги" – это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. Каркинитский залив – мелководный и глубоко вдающийся в сушу – является своеобразным природным "холодильником". При длительных морозах температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования. Сильные ветры северных румбов затем "сгребают" образовавшуюся шугу и льдины в крупные массивы и прижимают их к побережью, формируя ледяные поля".

Далее в дирекции подчеркивают, что подобные образования представляют научный интерес. Так как климатический индикатор лед в Каркинитском заливе образует не каждую зиму, а столь крупные образования являются редкостью.

Их изучение помогает уточнять климатические модели и лучше понимать, как изменчивые зимние условия влияют на шельфовые экосистемы.

"Дрейфующий лед влияет на береговые процессы: он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии. Кроме того, перемешивание воды и изменение ее температуры сказываются на морских обитателях", – говорится в заключительной части заявления ученых.

Согласно данным из открытых источников, Черное море по климату и солености не является естественной средой для айсбергов. Обычно айсберги формируются в холодных океанических районах, например у берегов Антарктиды, Гренландии или северной Атлантики.

Немного ранее ученые заявили, что, возможно, им удалось разгадать тайну Бермудского треугольника. Они обнаружили, что метан и факторы окружающей среды под поверхностью океана могли стать причиной исчезновений людей в прошлом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
