Саудовские власти запустили паспорта для миллионов верблюдов
Об этом стало известно из заявления местного Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.
Специалисты уверены, что новая система упростит процедуру подтверждения права собственности на животных и повысит эффективность селекционной работы для владельцев хозяйств.
Saudi Arabia launches Camel Passport to document ownership, identity, breeds, and health records. pic.twitter.com/DNcE6lZetq— KSA Expats (@ksaexpats) February 4, 2026
Также это позволит улучшить контроль над инфекционными заболеваниями в популяции.
Cтоит отметить, что, согласно данным издания "Ведомости", в Абу-Даби с 3 февраля 2026 года вводится обязательная бесплатная регистрация всех собак и кошек через правительственную платформу.
По последним данным, в стране общая численность верблюдов может превышать 2,2 млн голов.
Ранее мы рассказывали, что в Таиланде возрастающая популярность кошек как домашних животных открыла новые возможности для рынка сопутствующих услуг. Тем самым она значительно помогла поддержать национальную экономику, пострадавшую из-за спада в туристическом секторе.