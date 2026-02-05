#Казахстан в сравнении
Мир

Саудовские власти запустили паспорта для миллионов верблюдов

верблюды, паспорта, животные, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 14:47 Фото: pexels
В Саудовской Аравии теперь есть официальные паспорта для верблюдов. Этот документ будет содержать информацию о вакцинации, породе и владельце животного, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления местного Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

Специалисты уверены, что новая система упростит процедуру подтверждения права собственности на животных и повысит эффективность селекционной работы для владельцев хозяйств.

Также это позволит улучшить контроль над инфекционными заболеваниями в популяции.

Cтоит отметить, что, согласно данным издания "Ведомости", в Абу-Даби с 3 февраля 2026 года вводится обязательная бесплатная регистрация всех собак и кошек через правительственную платформу.

По последним данным, в стране общая численность верблюдов может превышать 2,2 млн голов.

Ранее мы рассказывали, что в Таиланде возрастающая популярность кошек как домашних животных открыла новые возможности для рынка сопутствующих услуг. Тем самым она значительно помогла поддержать национальную экономику, пострадавшую из-за спада в туристическом секторе.

