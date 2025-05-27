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Мир

В Саудовской Аравии опровергли новость о продаже алкоголя на чемпионате мира по футболу

Алкоголь в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 07:15 Фото: pixabay
Власти Саудовской Аравии опровергли информацию международных СМИ о снятии запрета на алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Al Ain, правительство Саудовской Аравии опровергло информацию о том, что 73-летний запрет на продажу и распитие алкоголя может быть снят с 2026 года. Ранее The Economic Times и ряд других изданий писали, что с 2026 года Саудовская Аравия разрешит контролируемую продажу и потребление вина, пива и сидра на 600 туристических объектах. Утверждалось, что решение связано с развитием туризма и подготовкой к ЧМ-2034.

В публикации британского The Sun говорилось, что якобы продавать алкоголь крепостью не более 20% в Саудовской Аравии будут только в пятизвездочных отелях и жилых комплексах для экспатов. Власти Королевства не подтвердили эту информацию.

В январе 2024 года в Эр-Рияде действительно открылся первый алкогольный магазин. В нем обслуживают только иностранных послов и дипломатов, которые не исповедуют ислам.

В феврале посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар бин Султан подчеркивал, что на чемпионате мира по футболу спиртные напитки будут полностью запрещены.

Вот испанские ученые из университета Наварры ищут добровольцев, готовых пить вино каждый день в течение четырех лет.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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