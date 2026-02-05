Капитан развернул самолет из-за домогательства пассажира к девушке-подростку
Как пишет Irish Star, бортпроводники рассказали капитану о том, что пассажир-мужчина якобы неподобающим образом прикасался к сидящей рядом с ним девушке-подростку. В результате капитан изменил курс самолета, направлявшегося в Бостон, и вернулся в аэропорт Шеннон.
В ходе разбирательства фермер признал себя виновным в сексуальном домогательстве – он поглаживал и хватал ее за ягодицы, целовал руки и поглаживал бедра во время полета.
Отмечается, что одним из свидетелей оказалась бабушка потерпевшей.
Согласно данным издания, девочку и ее семью доставили обратно в аэропорт Шеннон, где во время короткой пересадки были собраны показания свидетелей, после чего они снова отправились в США.
Судебный процесс еще идет. Мужчине грозит не только наказание за домогательство, но и штраф за убытки авиакомпании.
Детектив-констебль Рут О'Салливан заявила, что расходы, понесенные компанией Aer Lingus на перенаправление самолета, следовавшего в Бостон, обратно в Шеннон, составили 28 213 евро, или 31 679 долларов США.
Ранее сообщалось, кто из известных казахстанцев засветился в файлах Эпштейна.