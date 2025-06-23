Девушку-подростка выкрали из мечети в Азербайджане

В Азербайджане 16-летняя девушка пришла на урок Корана, но не вернулась домой, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Oxu.Az, школьница находилась в мечети на уроке Корана, когда ее решил похитить местный ахунд. Отмечается, что родители обратились в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

По словам отца девушки, за несколько месяцев до инцидента к ним домой приходила женщина и рассказала, что ахунд испытывает к их несовершеннолетней дочери чувства и якобы планирует прислать сватов. Затем к ним пришел сам ахунд и извинился за произошедшее. Отец предположил, что инцидент улажен.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый является фигурантом другого дела – о похищении денег, собранных в мечети. Он якобы забрал 20 тыс. манатов (более 6 млн тенге).

Ранее сообщалось, что похищение невесты закончилось трагедией в Алматинской области.