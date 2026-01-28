Взрыв прогремел на последнем этаже жилой многоэтажки в Конаеве

28 января в Конаеве на последнем этаже четырехэтажного жилого дома прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Видео распространилось в соцсети. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

В ДЧС заявили, что пожарные оперативно выехали на место происшествия.

"В результате взрыва повреждены межкомнатные перегородки, а также дверные и оконные проемы квартиры и подъезда. Два человека пострадали и были доставлены в городскую районную больницу Конаева. Открытого возгорания не зафиксировано", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, для обогрева жителей к месту происшествия была направлена вахтовая машина. Также для оказания психологической помощи пострадавшим был привлечен специалист-психолог, территория была оцеплена сотрудниками полиции.

На месте происшествия были задействованы 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области.

Отмечается, что жилой дом подключен к центральному газоснабжению, однако в квартире, где произошел взрыв, использовался бытовой газовый баллон.

Спасатели напоминают казахстанцам, что в многоквартирных домах выше двух этажей запрещается хранение и использование бытовых газовых баллонов.

