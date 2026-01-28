Взрыв прогремел на последнем этаже жилой многоэтажки в Конаеве
В ДЧС заявили, что пожарные оперативно выехали на место происшествия.
"В результате взрыва повреждены межкомнатные перегородки, а также дверные и оконные проемы квартиры и подъезда. Два человека пострадали и были доставлены в городскую районную больницу Конаева. Открытого возгорания не зафиксировано", – рассказали в ведомстве.
Как уточняется, для обогрева жителей к месту происшествия была направлена вахтовая машина. Также для оказания психологической помощи пострадавшим был привлечен специалист-психолог, территория была оцеплена сотрудниками полиции.
На месте происшествия были задействованы 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области.
Отмечается, что жилой дом подключен к центральному газоснабжению, однако в квартире, где произошел взрыв, использовался бытовой газовый баллон.
Спасатели напоминают казахстанцам, что в многоквартирных домах выше двух этажей запрещается хранение и использование бытовых газовых баллонов.
