Происшествия

Взрыв прогремел на последнем этаже жилой многоэтажки в Конаеве

пожар в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 22:08 Фото: Zakon.kz
28 января в Конаеве на последнем этаже четырехэтажного жилого дома прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Видео распространилось в соцсети. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

В ДЧС заявили, что пожарные оперативно выехали на место происшествия.

"В результате взрыва повреждены межкомнатные перегородки, а также дверные и оконные проемы квартиры и подъезда. Два человека пострадали и были доставлены в городскую районную больницу Конаева. Открытого возгорания не зафиксировано", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, для обогрева жителей к месту происшествия была направлена вахтовая машина. Также для оказания психологической помощи пострадавшим был привлечен специалист-психолог, территория была оцеплена сотрудниками полиции.

На месте происшествия были задействованы 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области.

Отмечается, что жилой дом подключен к центральному газоснабжению, однако в квартире, где произошел взрыв, использовался бытовой газовый баллон.

Спасатели напоминают казахстанцам, что в многоквартирных домах выше двух этажей запрещается хранение и использование бытовых газовых баллонов.

Ранее сообщалось, что в мужской колонии Атырау произошел пожар, один заключенный пострадал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Врача убили в коридоре больницы в Жанаозене
22:45, Сегодня
Врача убили в коридоре больницы в Жанаозене
Взрыв прогремел в подвале многоэтажки в Актау: несколько пострадавших
11:44, 28 октября 2025
Взрыв прогремел в подвале многоэтажки в Актау: несколько пострадавших
В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы
18:36, 04 ноября 2025
В Астане автомобиль влетел в жилой дом около школы
Главный тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Адмирала" в матче КХЛ
23:10, Сегодня
Главный тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Адмирала" в матче КХЛ
Тайсон Фьюри возобновит карьеру и проведёт бой с россиянином: подробности
22:37, Сегодня
Тайсон Фьюри возобновит карьеру и проведёт бой с россиянином: подробности
Наставник "Кайрата" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Арсеналом"
22:15, Сегодня
Наставник "Кайрата" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Арсеналом"
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
21:54, Сегодня
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" в КХЛ
