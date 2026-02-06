Миллиардер Илон Маск порассуждал о счастье и деньгах
Самый богатый человек на планете пришел к выводу, что не в деньгах счастье, сообщает Zakon.kz.
Своими выводами он поделился на странице в Х.
"Тот, кто сказал "счастье за деньги не купишь", точно знал, о чем говорил", – отметил Маск.
Свой текст он закрепил в конце грустным смайликом.
Whoever said "money can’t buy happiness" really knew what they were talking about 😔— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026
"Его просто не пустили на остров Эпштейна", – пошутили над миллиардером в комментариях.
2 февраля Маск объявил о слиянии двух своих компаний – аэрокосмической SpaceX и стартапа в области искусственного интеллекта xAI, став тем самым самым богатым человеком в мире.
