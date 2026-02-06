Миллиардер Илон Маск порассуждал о счастье и деньгах

Самый богатый человек на планете пришел к выводу, что не в деньгах счастье, сообщает Zakon.kz.

Своими выводами он поделился на странице в Х. "Тот, кто сказал "счастье за деньги не купишь", точно знал, о чем говорил", – отметил Маск. Свой текст он закрепил в конце грустным смайликом. Whoever said "money can’t buy happiness" really knew what they were talking about 😔 — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026 "Его просто не пустили на остров Эпштейна", – пошутили над миллиардером в комментариях. 2 февраля Маск объявил о слиянии двух своих компаний – аэрокосмической SpaceX и стартапа в области искусственного интеллекта xAI, став тем самым самым богатым человеком в мире.

