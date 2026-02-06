#Казахстан в сравнении
Мир

Миллиардер Илон Маск порассуждал о счастье и деньгах

Илон Маск самый богатый миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 08:48 Фото: pexels
Самый богатый человек на планете пришел к выводу, что не в деньгах счастье, сообщает Zakon.kz.

Своими выводами он поделился на странице в Х.

"Тот, кто сказал "счастье за деньги не купишь", точно знал, о чем говорил", – отметил Маск.

Свой текст он закрепил в конце грустным смайликом.

"Его просто не пустили на остров Эпштейна", – пошутили над миллиардером в комментариях.

2 февраля Маск объявил о слиянии двух своих компаний – аэрокосмической SpaceX и стартапа в области искусственного интеллекта xAI, став тем самым самым богатым человеком в мире.

Фото Алия Абди
Алия Абди
