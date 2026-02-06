Жителей Турции напугало сразу два землетрясения за день

6 февраля в Турции произошло сразу два землетрясения. Об этом проинформировало агентство AFAD, сообщает Zakon.kz.

По данным 1news.az, первое землетрясение зафиксировано в регионе Акдениз. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 5,32 км.

Второе землетрясение магнитудой 4,9 случилось на территории Эрзинджана. Подземные толчки зафиксировали на глубине 4,52 км.

Сообщения о пострадавших и жертвах не поступали.

Ранее мы сообщали о том, что мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших.