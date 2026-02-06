Жителей Турции напугало сразу два землетрясения за день
Фото: Zakon.kz
6 февраля в Турции произошло сразу два землетрясения. Об этом проинформировало агентство AFAD, сообщает Zakon.kz.
По данным 1news.az, первое землетрясение зафиксировано в регионе Акдениз. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на глубине 5,32 км.
Второе землетрясение магнитудой 4,9 случилось на территории Эрзинджана. Подземные толчки зафиксировали на глубине 4,52 км.
Сообщения о пострадавших и жертвах не поступали.
Ранее мы сообщали о том, что мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript