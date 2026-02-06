Мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших

Сегодня, 6 февраля 2026 года, в центре Исламабада в мечети произошел мощный взрыв, который унес жизни более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dawn.com, взрыв прогремел в мечети, расположенной в районе Тарлай столицы Пакистана.

"По меньшей мере 31 человек погиб и еще 169 получили ранения в результате взрыва в мечети Имама Баргаха во время пятничной молитвы", – сообщил представитель районной администрации.

Место взрыва полностью оцеплено сотрудниками службы безопасности.

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад отметил, что все признаки указывают на террориста-смертника.

Отмечается, что в больницах, в которые были доставлены пострадавшие, введен режим чрезвычайного положения, а местных жителей призвали сдавать кровь.

Также издание пишет, что нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Министр по парламентским делам Тарик Фазал Чаудхри осудил взрыв и выразил соболезнования семьям погибших.

Tragic reports from Tarlai, Islamabad



A suicide bomber detonated at the gate of an Imambargah, with multiple casualties and many injured.



Targeting Shia worshippers is not politics, it’s sectarian terrorism.

Pakistan’s biggest internal crisis isn’t image or diplomacy; it’s the… pic.twitter.com/TmZfVjIL4H — Pakistan Reality Check (@PakRealityCheck) February 6, 2026

1 февраля 2026 года сообщалось, что в пакистанской провинции Белуджистан произошла серия скоординированных нападений на мирных жителей и силовиков. По данным военных, погибли 33 человека, еще 92 нападавших были убиты в ходе ответных операций. Подробнее об этом – здесь.