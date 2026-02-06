#Казахстан в сравнении
Мир

Мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших

Мечеть, теракт , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:47 Фото: X/IranAmbPak
Сегодня, 6 февраля 2026 года, в центре Исламабада в мечети произошел мощный взрыв, который унес жизни более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет dawn.com, взрыв прогремел в мечети, расположенной в районе Тарлай столицы Пакистана.

"По меньшей мере 31 человек погиб и еще 169 получили ранения в результате взрыва в мечети Имама Баргаха во время пятничной молитвы", – сообщил представитель районной администрации.

Место взрыва полностью оцеплено сотрудниками службы безопасности.

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад отметил, что все признаки указывают на террориста-смертника.

Отмечается, что в больницах, в которые были доставлены пострадавшие, введен режим чрезвычайного положения, а местных жителей призвали сдавать кровь.

Также издание пишет, что нападение произошло во время двухдневного официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Министр по парламентским делам Тарик Фазал Чаудхри осудил взрыв и выразил соболезнования семьям погибших.

1 февраля 2026 года сообщалось, что в пакистанской провинции Белуджистан произошла серия скоординированных нападений на мирных жителей и силовиков. По данным военных, погибли 33 человека, еще 92 нападавших были убиты в ходе ответных операций. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев осудил теракт в Исламабаде и выразил поддержку народу Пакистана
20:31, 06 февраля 2026
Токаев осудил теракт в Исламабаде и выразил поддержку народу Пакистана
