Мир

Южнокорейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам тысячи биткоинов

утечка биткоина с криптобиржи, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 14:33 Фото: freepik
Южнокорейская криптобиржа Bithumb оказалась в центре громкого инцидента после того, как по ошибке перечислила клиентам 620 тысяч биткоинов, сообщает Zakon.kz.

Вечером 6 февраля 2026 года торговая площадка перевела 249 пользователям примерно по 2,5 тысячи биткоинов каждому. Об этом пишет агентство "Yonhap".

Стоимость такого "подарка" составила около 244 миллиардов вон, или 166 миллионов долларов на человека. Причиной произошедшего в компании назвали человеческий фактор.

Как пояснили в Bithumb, один из сотрудников при оформлении выплат указал валюту BTC вместо корейской воны, что и привело к масштабной ошибке.

После обнаружения сбоя биржа оперативно заблокировала вывод средств. В результате ей удалось вернуть 618 212 биткоинов, а также 93 процента криптовалюты, которую пользователи успели продать.

Тем не менее полностью устранить последствия не удалось: 125 биткоинов остаются утраченными. По текущему курсу их стоимость оценивается примерно в 7,5 миллиона долларов.

На фоне инцидента Служба финансового надзора Южной Кореи уже утром 7 февраля 2026 года провела экстренное совещание под председательством главы администрации Ли Чан Джина и незамедлительно направила на биржу инспекционную группу.

В ходе выездной проверки регулятор намерен провести всестороннюю оценку обстоятельств произошедшего, проверить меры по защите пользователей Bithumb, изучить возможность возврата ошибочно перечисленных биткоинов, а также выявить возможные признаки незаконной деятельности. Учитывая масштаб инцидента, не исключается, что дело будет переведено в полноценную стадию расследования.

Ранее мы сообщали, что больница торговала органами умерших пациентов в Санкт-Петербурге.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
