Новые детали нашли на руднике "Майкаинзолото", где автобус с людьми рухнул под землю

В Павлодарской области на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото", где автобус с людьми рухнул под землю, спасатели нашли новые детали, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 2 февраля 2024 года, рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"На месте ведения поисковых работ рудника АО "Майкаинзолото" сегодня были обнаружены и подняты на поверхность новые детали: каска спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, ручная радиостанция спасателя XFerra", – написал он в своем Telegram-канале.

Аким региона также приложил к своему посту фотографию найденных деталей.

Фото: Telegram/AsaiynBaikhan

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

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В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.