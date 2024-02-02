Новые детали нашли на руднике "Майкаинзолото", где автобус с людьми рухнул под землю
Об этом сегодня, 2 февраля 2024 года, рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.
"На месте ведения поисковых работ рудника АО "Майкаинзолото" сегодня были обнаружены и подняты на поверхность новые детали: каска спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, ручная радиостанция спасателя XFerra", – написал он в своем Telegram-канале.
Аким региона также приложил к своему посту фотографию найденных деталей.
Фото: Telegram/AsaiynBaikhan
4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.
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