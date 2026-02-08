#Казахстан в сравнении
Мир

Мощный потоп в Марокко: два ребенка погибли, остальные члены семьи пропали

наводнение в Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 20:32 Фото: freepik
В субботу вечером в коммуне Бгхагза в марокканской провинции Тетуан внезапный сильный поток воды во время наводнения унес автомобиль с семьей из пяти человек. Местные власти все еще ведут масштабную операцию по поиску и спасению пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hespress, автомобиль застрял при попытке пересечь участок дороги, проходящий вдоль вади, уровень воды в котором резко подскочил после сильных дождей. Машину унесло сильным течением, и она исчезла из виду.

"Группы гражданской защиты при поддержке местных властей и Королевской жандармерии обнаружили тела двух детей. Поиск остальных членов семьи, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, несмотря на сложные полевые условия и быстрое течение, продолжаются", – говорится в сообщении.

Губернатор провинции Тетуан посетил место происшествия, чтобы проконтролировать спасательные работы. Уточняется, что для расширения поисковых операций вдоль русла реки и прилегающих районов были развернуты дополнительные группы и техника.

Отметим, что непрекращающиеся дожди в Марокко вызвали масштабные наводнения, затронувшие множество провинций, особенно на севере страны. Власти эвакуировали около 50 тыс. жителей во временные убежища и лагеря из-за опасений, что ситуация может ухудшиться.

Тетуан – город на севере Марокко в берберском племенном регионе Риф, который много лет был столицей протектората Испанское Марокко.

Ранее сообщалось, что семилетняя засуха в Марокко сменилась мощным наводнением.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
