Мощный потоп в Марокко: два ребенка погибли, остальные члены семьи пропали

В субботу вечером в коммуне Бгхагза в марокканской провинции Тетуан внезапный сильный поток воды во время наводнения унес автомобиль с семьей из пяти человек. Местные власти все еще ведут масштабную операцию по поиску и спасению пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hespress, автомобиль застрял при попытке пересечь участок дороги, проходящий вдоль вади, уровень воды в котором резко подскочил после сильных дождей. Машину унесло сильным течением, и она исчезла из виду.

"Группы гражданской защиты при поддержке местных властей и Королевской жандармерии обнаружили тела двух детей. Поиск остальных членов семьи, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, несмотря на сложные полевые условия и быстрое течение, продолжаются", – говорится в сообщении.

Губернатор провинции Тетуан посетил место происшествия, чтобы проконтролировать спасательные работы. Уточняется, что для расширения поисковых операций вдоль русла реки и прилегающих районов были развернуты дополнительные группы и техника.

Отметим, что непрекращающиеся дожди в Марокко вызвали масштабные наводнения, затронувшие множество провинций, особенно на севере страны. Власти эвакуировали около 50 тыс. жителей во временные убежища и лагеря из-за опасений, что ситуация может ухудшиться.

