Мир

Предложение использовать иностранок для рождаемости в Южной Корее вызвало скандал

Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 03:54 Фото: pixabay
Правительство провинции Южная Чолла срочно заглаживает скандал после высказывания местного чиновника о привлечении иностранок для повышения рождаемости в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Korean Herald, теперь правительство южнокорейской провинции направит официальные письма с извинениями после того, как губернатор уезда Чиндо вызвал волну критики, предложив "импортировать" молодых женщин из Вьетнама и Шри-Ланки для решения проблемы сокращения населения. Он прямым текстом предложил молодым мужчинам из сельских районов жениться на женщинах из вышеуказанных стран.

"Мы планируем в понедельник направить письма с извинениями посольствам Вьетнама и Шри-Ланки в связи с высказываниями губернатора Чиндо Ким Хи Су", – говорится в заявлении провинциальных властей.

В письме провинция принесла официальные извинения заинтересованным странам, их правительствам, посольствам, гражданам и женщинам, которые были задеты неподобающими высказываниями губернатора Кима.

"Мы глубоко склоняем головы в знак извинений", – отмечается в письме.

Там также подчеркивается, что использование слова "импорт" объективировало женщин и подрывало человеческое достоинство. Власти пообещали усилить работу в сфере защиты прав человека и гендерной чувствительности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Дипломатическая миссия Вьетнама в Сеуле отреагировала на скандал и направила официальные письма правительству провинции Южная Чолла и администрации Чиндо, назвав высказывания Кима "оскорбительными и недопустимыми". На фоне нарастающей критики южнокорейский чиновник выступил с отдельными извинениями.

"У меня не было намерения унижать какую-либо страну или конкретных людей. Я выбрал неподходящие слова, пытаясь выразить необходимость притока незамужних иностранных женщин для поощрения браков среди мужчин в сельских сообществах как способа повышения устойчивости регионов", – объяснился он.

По состоянию на 2024 год в Южной Корее проживают более 145 700 женщин-мигранток, состоящих в браке с гражданами страны, около 25% из них – выходцы из Вьетнама. Между тем несколько организаций по защите прав женщин и мигрантов планируют провести во вторник акцию протеста у здания администрации уезда Чиндо, чтобы осудить высказывания губернатора.

Между тем правительство Афганистана рассматривает программу выдачи ВНЖ иностранцам за инвестиции в экономику государства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
