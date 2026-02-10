Пассажирский самолет упал в воду в Сомали – видео

В Сомали пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, на борту Fokker 50 находились 55 человек. Инцидент произошел во вторник, 10 февраля, во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.

Очевидцы крушения рассказывают, что авиапроисшествие произошло сразу после взлета.

A StarSky Airlines Fokker 50 was involved in an accident shortly after takeoff from Mogadishu, Somalia, coming down near the airport perimeter moments after departure.



All onboard survived the crash pic.twitter.com/O6a7QPiwJa — easttowestt 🌍 🇮🇱🇹🇼 (@westtoeastt) February 10, 2026

На фотографиях с места происшествия видно, что крыло самолета полностью отделилось, а вокруг собрались зеваки, чтобы посмотреть на инцидент.

По информации Daily Mirror, лайнер протаранил ограждение и упал в воду.

"Самолет, принадлежащий местной авиакомпании StarSky, вылетел из международного аэропорта Аден-Адде и упал на берег Индийского океана в районе недалеко от периметра аэропорта. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы и столкнулся с техническими неполадками при попытке набрать высоту", – говорится в информации издания.

Как сообщает AirLive, очевидцы возле пляжа Джасиира заметили, как самолет летел необычно низко. После этого он, скользя по мелководью, приземлился на берегу.

UPDATE: Somalia says all 55 passengers and crew survived after a Fokker 50 crashed during an attempted landing at Mogadishu’s airport. AU and UN responders assisted evacuations. Those injured were taken to a hospital, and an investigation is underway.https://t.co/9S6Bh0cUpC pic.twitter.com/fhj0yMt7yF — Hortabin Media (@HortabinMedia) February 10, 2026

При этом, по информации местных СМИ, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. А вот воздушное судно от удара лишилось крыла.

Пострадавшие доставлены в больницу, ведется расследование, сообщает Hortabin Media.



"К счастью, пострадавших и жертв нет", – сказал гендиректор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моалим Хасан.

Он добавил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и успешно эвакуировали пассажиров и членов экипажа.

Как выяснилось, после вылета из аэропорта сомалийской столицы командир обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться. Однако во время приземления борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в океане.

