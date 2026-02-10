Пассажирский самолет упал в воду в Сомали – видео
Как сообщают местные СМИ, на борту Fokker 50 находились 55 человек. Инцидент произошел во вторник, 10 февраля, во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.
Очевидцы крушения рассказывают, что авиапроисшествие произошло сразу после взлета.
A StarSky Airlines Fokker 50 was involved in an accident shortly after takeoff from Mogadishu, Somalia, coming down near the airport perimeter moments after departure.— easttowestt 🌍 🇮🇱🇹🇼 (@westtoeastt) February 10, 2026
All onboard survived the crash pic.twitter.com/O6a7QPiwJa
На фотографиях с места происшествия видно, что крыло самолета полностью отделилось, а вокруг собрались зеваки, чтобы посмотреть на инцидент.
По информации Daily Mirror, лайнер протаранил ограждение и упал в воду.
"Самолет, принадлежащий местной авиакомпании StarSky, вылетел из международного аэропорта Аден-Адде и упал на берег Индийского океана в районе недалеко от периметра аэропорта. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы и столкнулся с техническими неполадками при попытке набрать высоту", – говорится в информации издания.
Как сообщает AirLive, очевидцы возле пляжа Джасиира заметили, как самолет летел необычно низко. После этого он, скользя по мелководью, приземлился на берегу.
UPDATE: Somalia says all 55 passengers and crew survived after a Fokker 50 crashed during an attempted landing at Mogadishu’s airport. AU and UN responders assisted evacuations. Those injured were taken to a hospital, and an investigation is underway.https://t.co/9S6Bh0cUpC pic.twitter.com/fhj0yMt7yF— Hortabin Media (@HortabinMedia) February 10, 2026
При этом, по информации местных СМИ, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. А вот воздушное судно от удара лишилось крыла.
Пострадавшие доставлены в больницу, ведется расследование, сообщает Hortabin Media.
"К счастью, пострадавших и жертв нет", – сказал гендиректор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моалим Хасан.
Он добавил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и успешно эвакуировали пассажиров и членов экипажа.
Как выяснилось, после вылета из аэропорта сомалийской столицы командир обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться. Однако во время приземления борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в океане.
