Мир

Пассажирский самолет упал в воду в Сомали – видео

авиакрушение в Восточной Африке, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 20:00 Фото: x/ramo_mora73538
В Сомали пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, на борту Fokker 50 находились 55 человек. Инцидент произошел во вторник, 10 февраля, во время выполнения полета из Могадишо в город Галькайо в центральной части Сомали.

Очевидцы крушения рассказывают, что авиапроисшествие произошло сразу после взлета.

На фотографиях с места происшествия видно, что крыло самолета полностью отделилось, а вокруг собрались зеваки, чтобы посмотреть на инцидент.

По информации Daily Mirror, лайнер протаранил ограждение и упал в воду.

"Самолет, принадлежащий местной авиакомпании StarSky, вылетел из международного аэропорта Аден-Адде и упал на берег Индийского океана в районе недалеко от периметра аэропорта. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы и столкнулся с техническими неполадками при попытке набрать высоту", – говорится в информации издания.

Как сообщает AirLive, очевидцы возле пляжа Джасиира заметили, как самолет летел необычно низко. После этого он, скользя по мелководью, приземлился на берегу.

При этом, по информации местных СМИ, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. А вот воздушное судно от удара лишилось крыла.

Пострадавшие доставлены в больницу, ведется расследование, сообщает Hortabin Media.

"К счастью, пострадавших и жертв нет", – сказал гендиректор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моалим Хасан.

Он добавил, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и успешно эвакуировали пассажиров и членов экипажа.

Как выяснилось, после вылета из аэропорта сомалийской столицы командир обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться. Однако во время приземления борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в океане.

28 января в Колумбии разбился пассажирский самолет Beechcraft 1900, выполнявший рейс Кукута – Оканья. Никто не выжил. На борту самолета находилось 15 человек, включая экипаж и 13 пассажиров.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
