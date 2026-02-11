"Пережил войну": в возрасте 111 лет скончался старейший мужчина Японии

Хикару Като, жителя города Ямага в префектуре Кумамото, официально признали старейшим мужчиной в Японии. 8 февраля он скончался на 112 году жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным LongeviQuest, Хикару Като родился 2 мая 1914 года. После поступления на службу в Министерство сельского хозяйства и лесоводства его призвали в армию перед Второй мировой войной.

Он служил на Тайване, Филиппинах, где был ранен в боях с американскими войсками, а позже на индонезийском острове Тимор. Там он узнал о поражении Японии, был разоружен австралийскими войсками, выжил в плену, выращивая продукты питания, и вернулся в Японию в мае 1946 года.

<br>

После возвращения Като работал клерком в Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, внеся свой вклад в послевоенное восстановление сельского хозяйства Японии. Он служил в Министерстве до выхода на пенсию в возрасте 59 лет.

После выхода на пенсию в 1973 году он преподавал гончарное дело в городской мастерской для пожилых людей, и этим хобби он занимался до 90 с лишним лет.

Также долгожитель посвятил время писательству, завершив свою автобиографию и регулярно отправляя письма о своем военном опыте в местные газеты Кумамото до 109 лет, каждый раз выражая надежду на то, что война никогда не повторится.

Мидзуно скончался в воскресенье утром от старости в своем доме в Ивата, префектура Сидзуока, став старейшим мужчиной в Японии.

Ранее мы писали о том, что предложение использовать иностранок для рождаемости в Южной Корее вызвало скандал.