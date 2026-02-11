#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Общество

Что будет с ОСМС при достижении 18 лет – разъяснение Фонда медстрахования

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) 11 февраля 2026 года рассказали, в каком случае казахстанцы, достигшие 18 лет, сохраняют медицинскую страховку, сообщает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что дети до 18 лет застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счет государства. Поэтому у родителей часто возникает вопрос: сохранится ли страховой статус после достижения совершеннолетия.

Статус застрахованного сохраняется в следующих случаях:

1. Если ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает обучение по очной форме, – он относится к льготной категории, и взносы за него продолжает уплачивать государство.

2. Если у ребенка инвалидность, государство оплачивает взносы независимо от возраста, поскольку лица с инвалидностью относятся к льготным категориям.

3. Если после 18 лет человек не учится и не работает, он может зарегистрироваться как официальный безработный. И взносы за него уплачивает местный исполнительный орган.

"Если совершеннолетний официально трудоустроен или зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он будет застрахован за счет работодателя или своих взносов. В иных случаях, чтобы сохранить статус в ОСМС, совершеннолетнему необходимо платить взносы как самоплательщик", – пояснили в ФСМС.

Ранее казахстанцам разъяснили, кто освобожден от уплаты взносов ОСМС и кто оплачивает за них.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау
13:25, Сегодня
Четвертый НПЗ могут построить в области Улытау
Как самозанятым казахстанцам платить в Фонд медстрахования после отмены ЕСП
12:46, 23 июня 2023
Как самозанятым казахстанцам платить в Фонд медстрахования после отмены ЕСП
Назначено новое руководство в Фонде социального медицинского страхования
19:06, 23 января 2026
Назначено новое руководство в Фонде социального медицинского страхования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист вновь одержал волевую победу на турнире в Индии
13:47, Сегодня
Казахстанский теннисист вновь одержал волевую победу на турнире в Индии
Бывший чемпион UFC рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну для завоевания пояса
13:37, Сегодня
Бывший чемпион UFC рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну для завоевания пояса
Экс-голкипер "Елимая" продолжит карьеру в Украине
13:29, Сегодня
Экс-голкипер "Елимая" продолжит карьеру в Украине
Появилась важная новость о первой чемпионке мира по борьбе в истории Казахстана
13:05, Сегодня
Появилась важная новость о первой чемпионке мира по борьбе в истории Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: