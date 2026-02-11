Что будет с ОСМС при достижении 18 лет – разъяснение Фонда медстрахования

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) 11 февраля 2026 года рассказали, в каком случае казахстанцы, достигшие 18 лет, сохраняют медицинскую страховку, сообщает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что дети до 18 лет застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счет государства. Поэтому у родителей часто возникает вопрос: сохранится ли страховой статус после достижения совершеннолетия.

Статус застрахованного сохраняется в следующих случаях:

1. Если ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает обучение по очной форме, – он относится к льготной категории, и взносы за него продолжает уплачивать государство.

2. Если у ребенка инвалидность, государство оплачивает взносы независимо от возраста, поскольку лица с инвалидностью относятся к льготным категориям.

3. Если после 18 лет человек не учится и не работает, он может зарегистрироваться как официальный безработный. И взносы за него уплачивает местный исполнительный орган.

"Если совершеннолетний официально трудоустроен или зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он будет застрахован за счет работодателя или своих взносов. В иных случаях, чтобы сохранить статус в ОСМС, совершеннолетнему необходимо платить взносы как самоплательщик", – пояснили в ФСМС.

