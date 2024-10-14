Еще об одной попытке покушения на Трампа заявили в США

Стало известно о возможном пресечении очередной попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 12 октября, полицейские задержали вооруженного мужчину на контрольно-пропускном пункте около митинга экс-президента США в долине Коачелла (Калифорния). После чего местный шериф заявил, что было предотвращено третье покушение, пишет The New York Post.

"Я искренне верю, что мы предотвратили еще одно покушение", – заявил журналистам шериф округа Риверсайд Чад Бьянко в воскресенье, 13 октября.

49-летнего Вема Миллера задержали на полицейском контрольно-пропускном пункте, предположительно, при попытке проехать на митинг по поддельному пресс-пропуску. Когда полицейские поняли, что его автомобиль не зарегистрирован, они обыскали его и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими правами, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости.

Задержанному предъявили обвинение в хранении оружия, а потом отпустили после того, как он внес залог в размере 5 тыс. долларов.

Правда, как пишет издание, федеральные агентства не согласны с заявлением местного шерифа о фактически спасении жизни Трампа.

Так, Секретная служба считает маловероятным, что Миллер пытался убить экс-президента, и ФБР не расследует событие как таковое.

"Секретная служба США оценивает, что инцидент не повлиял на защитные операции, и бывший президент Трамп не подвергался никакой опасности", – говорится в совместном заявлении агентства и ФБР. Там добавили, что расследование продолжается.

По словам источников, у Миллера обширная история мелких проблем с законом, и, судя по всему, он является членом движения "Суверенные граждане" – крайне правого движения, основанного на теориях заговора, согласно которым правительства не имеют над ними власти.

Трамп и его команда пока не прокомментировали инцидент.

На жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года. 12 октября стало известно, что он потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился.

