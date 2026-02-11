От тумана и дождя до снега и мороза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 16 областях Казахстана на 12 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются снег, низовая метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидаются гололед, туман. В Конаеве временами ожидаются гололед, туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-17 мороза.

Ночью на юге области Абай ожидаются небольшой снег, метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 19-21 мороза.

На юго-западе, востоке Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), в горных районах области сильный снег. В горных районах области низовая метель. На юго-западе, востоке в горных районах области гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель, туман.

На севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, юге Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

Ночью в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вг. Павлодаре ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с.

Ранее сообщалось, какие регионы Казахстана окажутся под ударом стихии 12 февраля.