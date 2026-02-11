#Казахстан в сравнении
Мир

Растет число жертв взрыва в угольной шахте в Индии

взрыв в угольной шахте в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 00:37 Фото: freepik
В индийском штате Мегхалая в подземной шахте по добыче угля взорвался динамит. Трагедия произошла 5 февраля. В данное время известно, что нашли тела 31 погибшего, еще 10 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации The Meghalayan Express, взрыв произошел на незаконно действующей шахте.

"Число погибших возросло до 31, раненых – до 10", – говорится в заявлении Управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Мегхалая.

Ведется расследование. Известно, что в связи с трагедией правоохранители арестовали двух человек.

Согласно данным издания, местные власти готовятся к принятию оперативных мер против незаконной добычи полезных ископаемых в регионе.

Ранее сообщалось, что вице-министр по ЧС РК проверил уровень безопасности трагично известной шахты имени Костенко.

