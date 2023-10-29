До 36 человек увеличилось число погибших в карагандинской шахте

По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко подтверждено 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры привела компания "АрселорМиттал Темиртау", которая и владеет шахтой.

Также они принесли извинения семьям погибших.

"Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы", - написали в компании.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.