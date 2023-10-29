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До 36 человек увеличилось число погибших в карагандинской шахте

шахтер Фото: freepik
По последним данным, после трагедии на шахте имени Костенко подтверждено 36 погибших, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры привела компания "АрселорМиттал Темиртау", которая и владеет шахтой.

Также они принесли извинения семьям погибших.

"Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы", - написали в компании.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.

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