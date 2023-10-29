Число погибших на шахте Костенко увеличилось до 35 человек

По последним данным, которые опубликовали к девяти утра 29 октября, спасатели нашли 35 тел погибших в шахте имени Костенко горняков, сообщает Zakon.kz.

Утром 29 октября пресс-служба МЧС сообщила, что число погибших горняков в Карагандинской области выросло до 35 человек.

На поверхность удалось поднять тела 29 погибших шахтеров, поиски 11 горняков в забое продолжаются.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Накануне стало известно, что число погибших выросло до 33 человек, 13 оставались пропавшими без вести.

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура из-за гибели шахтеров.

