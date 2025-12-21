Вице-министр по ЧС проверил уровень безопасности трагично известной шахты имени Костенко

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ерболат Садырбаев и заместитель председателя Комитета промышленной безопасности Кенгирбай Есенеев посетили шахту имени Костенко ТОО "Karaganda Komir", сообщает Zakon.kz.

В ходе пребывания на объекте вице-министр ознакомился с системой позиционирования и поиска персонала в подземных выработках, системой радиосвязи с подземными объектами, а также системой аэрогазового контроля. Кроме того, были осмотрены комната медицинского обследования АСМО и музей шахты.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Во время оценки уровня промышленной безопасности шахты Садырбаев и Есенеев посетили лаву 47К1-з горизонт +110. Также они провели совещание по вопросам промышленной безопасности, ознакомились с работой предприятия.

"По итогам совещания рекомендованы меры по улучшению состояния промышленной безопасности на предприятии", – заявили в пресс-службе МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее суд района Алихан Бокейхан города Караганды 15 августа вынес приговор 10 фигурантам уголовного дела о взрыве на шахте имени Костенко, в результате которого осенью 2023 года погибли 46 человек.