Мир

"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке

Камчыбек Ташиев, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 09:30 Фото: gov.kg
В социальных сетях появилось обращение Камчыбека Ташиева, которого накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности заместителя председателя Кабинета министров – председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, обращение сегодня, 11 февраля 2026 года, опубликовал журналист Нургазы Анаркулов.

По словам Камчыбека Ташиева, он выехал за рубеж с разрешения президента для обследования после ранее перенесенной операции.

Он отметил, что решение об освобождении от должности стало для него неожиданным. При этом экс-глава ГКНБ подчеркнул, что в любом случае необходимо исполнять решение главы государства.

"Я честно служил нашему государству, народу и президенту и горжусь этим. Единственное, о чем сожалею, что мне не дали возможности попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов!" – следует из обращения Камчыбека Ташиева, опубликованного в Facebook.

Фото: Facebook/nurgazy.anarkulov

В завершение бывший зампредседателя Кабмина – председатель ГКНБ КР призвал граждан соблюдать закон и не допускать противоправных действий, подчеркнув важность сохранения мира и стабильности в стране.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 09:30
В Кыргызстане подготовили список тех, кто грабил страну

О том, что Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. Это решение, по словам президента Кыргызстана, он принял в интересах государства, "с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив – укрепить единство".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
