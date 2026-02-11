"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке

В социальных сетях появилось обращение Камчыбека Ташиева, которого накануне президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности заместителя председателя Кабинета министров – председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, обращение сегодня, 11 февраля 2026 года, опубликовал журналист Нургазы Анаркулов.

По словам Камчыбека Ташиева, он выехал за рубеж с разрешения президента для обследования после ранее перенесенной операции.

Он отметил, что решение об освобождении от должности стало для него неожиданным. При этом экс-глава ГКНБ подчеркнул, что в любом случае необходимо исполнять решение главы государства.

"Я честно служил нашему государству, народу и президенту и горжусь этим. Единственное, о чем сожалею, что мне не дали возможности попрощаться с личным составом. Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю успехов!" – следует из обращения Камчыбека Ташиева, опубликованного в Facebook.

В завершение бывший зампредседателя Кабмина – председатель ГКНБ КР призвал граждан соблюдать закон и не допускать противоправных действий, подчеркнув важность сохранения мира и стабильности в стране.

О том, что Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. Это решение, по словам президента Кыргызстана, он принял в интересах государства, "с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив – укрепить единство".