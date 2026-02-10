Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева и объяснил свое решение

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета Министров – председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 февраля 2026 года, стало известно из официального Telegram-канала Администрации президента КР.

"Камчыбек Ташиев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Кабинета Министров – председателя ГКНБ", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что и. о. председателя Государственного комитета национальной безопасности назначен Жумгалбек Шабданбеков.

"Кандидатура Жумгалбека Шабданбекова вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ", – следует из сообщения.

Отставку Камчыбека Ташиева редакции Kaktus.media прокомментировал пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов. Он процитировал слова Садыра Жапарова, который кратко объяснил свое решение так:

"Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив – укрепить единство".

Камчыбек Ташиев родился 27 сентября 1968 года в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Окончил в 1992 году Томский политехнический университет им. С.М. Кирова по специальности "Инженер, химик-технолог", в 1999 году – КНУ им. Ж. Баласагына по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал с должности директора производственной фирмы "Мээрим-Ай" (1993-1998 годы). С июня 1998 года по 2005-й занимал различные должности в Департаменте предпринимательства и инвестиций Джалал-Абадской областной государственной администрации, производственно-коммерческой фирме "Томас", в сельскохозяйственном кооперативе "Элет-Кенч", аппарате премьер-министра КР, Ленинской районной государственной администрации мэрии Бишкека.

С 2005 по 2007 – депутат Жогорку Кенеша КР, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу и водным ресурсам, с 2007 по 2009 – министр чрезвычайных ситуаций КР, с 2010 по 2013 – депутат Жогорку Кенеша КР.

С октября 2020 года по октябрь 2021-го занимал должность председателя Государственного комитета национальной безопасности КР.

Заместителем председателя Кабинета Министров – председателем ГКНБ КР был назначен с 13 октября 2021 года.

Фото: gov.kg

В ноябре 2025 года Камчыбек Ташиев заявлял, что составлен список тех, кто незаконно присваивал государственное имущество.