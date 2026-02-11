Трагедия в Шымкенте: упавшая ветка дерева убила школьника

Во дворе многоэтажных домов по улице Елшибек в Шымкенте часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

В полиции подтвердили гибель школьника.

Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. После сильного дождя в городе пошел снег, под тяжестью которого стали ломаться ветви деревьев. В соцсетях местные жители сообщают об обрыве линий электропередачи. Известно, что часть районов оказалась без электричества.

В акимате говорят, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что на 12 февраля в Казахстане объявили штормовое предупреждение.