Трагедия в Шымкенте: упавшая ветка дерева убила школьника
Во дворе многоэтажных домов по улице Елшибек в Шымкенте часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
В полиции подтвердили гибель школьника.
Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. После сильного дождя в городе пошел снег, под тяжестью которого стали ломаться ветви деревьев. В соцсетях местные жители сообщают об обрыве линий электропередачи. Известно, что часть районов оказалась без электричества.
В акимате говорят, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
Ранее сообщалось, что на 12 февраля в Казахстане объявили штормовое предупреждение.
