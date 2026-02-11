#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Происшествия

Трагедия в Шымкенте: упавшая ветка дерева убила школьника

дерево упало на ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 23:03 Фото: freepik
Во дворе многоэтажных домов по улице Елшибек в Шымкенте часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

В полиции подтвердили гибель школьника.

Отметим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. После сильного дождя в городе пошел снег, под тяжестью которого стали ломаться ветви деревьев. В соцсетях местные жители сообщают об обрыве линий электропередачи. Известно, что часть районов оказалась без электричества.

В акимате говорят, что коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что на 12 февраля в Казахстане объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством
21:05, 20 января 2026
ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством
Поездка на вызов обернулась трагедией: пожарная машина попала в ДТП в Жанаозене
20:26, 18 января 2026
Поездка на вызов обернулась трагедией: пожарная машина попала в ДТП в Жанаозене
Врача убили в коридоре больницы в Жанаозене
22:45, 28 января 2026
Врача убили в коридоре больницы в Жанаозене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
22:43, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
22:33, Сегодня
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
Опытный казахстанский теннисист проиграл на старте турнира во Франции
22:04, Сегодня
Опытный казахстанский теннисист проиграл на старте турнира во Франции
Александр Бублик прокомментировал выход во второй круг турнира в Роттердаме
22:03, Сегодня
Александр Бублик прокомментировал выход во второй круг турнира в Роттердаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: