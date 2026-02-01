#Казахстан в сравнении
События

Сразу в 12 городах РК прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 09:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в 12 городах Казахстана 1 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

1 февраля 2026 года в городах Костанай, Кокшетау, Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы, Астана, ночью в городе Петропавловск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы и 15 областях Казахстана на 1 февраля.

