Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о непогоде в воскресенье

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 15 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В горных районах Алматинской области ночью временами ожидается сильный снег.

В Жамбылской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Актау ночью и утром ожидается туман, днем ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-18 м/с.

В Атырау ожидается туман, ночью и утром возможен гололед.

В Кызылординской области ночью и утром на севере ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Актюбинской области ночью на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель. Днем осадки и гололед сохранятся в ряде районов области. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Актобе во второй половине дня ожидается гололед.

В Туркестанской области утром и днем на севере и в горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

В Туркестане ночью и утром также ожидается туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидается туман.

В Жезказгане ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

В Усть-Каменогорске ночью и утром прогнозируется туман.

В области Абай ночью и утром на юго-востоке ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидается туман.

В Караганде ночью и утром прогнозируется туман.

В Западно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем осадки и гололед сохранятся. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются низовая метель, туман и гололед.

В области Жетысу ночью в горных районах временами ожидается сильный снег. В ряде районов прогнозируются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 25 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидаются туман и гололед.

В Костанайской области днем ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанае ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 февраля.