Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о непогоде в воскресенье
В горных районах Алматинской области ночью временами ожидается сильный снег.
В Жамбылской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Таразе временами ожидаются туман и гололед.
В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Актау ночью и утром ожидается туман, днем ветер усилится до 15-20 м/с.
В Атырауской области ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-18 м/с.
В Атырау ожидается туман, ночью и утром возможен гололед.
В Кызылординской области ночью и утром на севере ожидается гололед. В ряде районов прогнозируется туман.
В Кызылорде временами ожидается туман.
В Актюбинской области ночью на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель. Днем осадки и гололед сохранятся в ряде районов области. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Актобе во второй половине дня ожидается гололед.
В Туркестанской области утром и днем на севере и в горных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
В Туркестане ночью и утром также ожидается туман.
В области Улытау на севере, востоке и в центре ожидается туман.
В Жезказгане ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.
В Усть-Каменогорске ночью и утром прогнозируется туман.
В области Абай ночью и утром на юго-востоке ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Карагандинской области на севере и востоке ожидается туман.
В Караганде ночью и утром прогнозируется туман.
В Западно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем осадки и гололед сохранятся. В ряде районов будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Уральске ожидаются низовая метель, туман и гололед.
В области Жетысу ночью в горных районах временами ожидается сильный снег. В ряде районов прогнозируются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 25 м/с.
В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидаются туман и гололед.
В Костанайской области днем ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололед. В ряде районов прогнозируется туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Костанае ожидается туман.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 февраля.