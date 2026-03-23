Мир

На крупнейшей АЭС мира снова запустили реактор

АЭС «Касивадзаки-Карива» , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 07:40 Фото: wikipedia
Tokyo Electric Power (TEPCO) в Японии возобновила выработку электроэнергии и ее техническую передачу в сеть на шестом энергоблоке АЭС "Касивадзаки-Карива" – крупнейшей атомной станции в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ixbt, TEPCO возобновила работу шестого энергоблока АЭС "Касивадзаки-Карива" после аварии на Фукусиме.

Работа блока была восстановлена после устранения неисправности, из-за которой ранее произошло ложное срабатывание аварийной сигнализации.

Как сообщили в компании, специалисты снова запустили турбину и подключили генератор к энергосети. В TEPCO рассчитывают, что коммерческая эксплуатация шестого реактора стартует уже в апреле. По итогам проверки выяснилось, что причиной инцидента стал износ одного из элементов системы заземления реактора.

Шестой энергоблок был вновь запущен в январе, однако после этого его работу приходилось приостанавливать несколько раз. Последний переход к коммерческой эксплуатации планировался на 18 марта, но был отложен именно из-за сигнала тревоги.

Ранее Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали.

Аксинья Титова
Читайте также
В Японии пытаются исправить ситуацию после аварии на крупнейшей АЭС в мире
06:20, 17 февраля 2026
В Японии пытаются исправить ситуацию после аварии на крупнейшей АЭС в мире
На крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы
04:59, 15 февраля 2026
На крупнейшей в мире АЭС начались серьезные проблемы
Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии
14:10, 01 января 2024
Цунами надвигается после землетрясения на крупнейшую АЭС в Японии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Читайте также
"Полный бред": экс-чемпион UFC раскритиковал победу Евлоева над Мёрфи
07:47, Сегодня
"Полный бред": экс-чемпион UFC раскритиковал победу Евлоева над Мёрфи
Появилось видео победы Рыбакиной над Костюк на турнире WTA 1000 в Майами
07:16, Сегодня
Появилось видео победы Рыбакиной над Костюк на турнире WTA 1000 в Майами
Мовсар Евлоев напомнил главе UFC о былом отношении после слов о титульном шансе
06:44, Сегодня
Мовсар Евлоев напомнил главе UFC о былом отношении после слов о титульном шансе
Чемпион Almaty Open потерпел фиаско на "Мастерсе" в Майами
06:10, Сегодня
Чемпион Almaty Open потерпел фиаско на "Мастерсе" в Майами
