На крупнейшей АЭС мира снова запустили реактор
Как пишет ixbt, TEPCO возобновила работу шестого энергоблока АЭС "Касивадзаки-Карива" после аварии на Фукусиме.
Работа блока была восстановлена после устранения неисправности, из-за которой ранее произошло ложное срабатывание аварийной сигнализации.
Как сообщили в компании, специалисты снова запустили турбину и подключили генератор к энергосети. В TEPCO рассчитывают, что коммерческая эксплуатация шестого реактора стартует уже в апреле. По итогам проверки выяснилось, что причиной инцидента стал износ одного из элементов системы заземления реактора.
Шестой энергоблок был вновь запущен в январе, однако после этого его работу приходилось приостанавливать несколько раз. Последний переход к коммерческой эксплуатации планировался на 18 марта, но был отложен именно из-за сигнала тревоги.
