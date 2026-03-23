На крупнейшей АЭС мира снова запустили реактор

Tokyo Electric Power (TEPCO) в Японии возобновила выработку электроэнергии и ее техническую передачу в сеть на шестом энергоблоке АЭС "Касивадзаки-Карива" – крупнейшей атомной станции в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ixbt, TEPCO возобновила работу шестого энергоблока АЭС "Касивадзаки-Карива" после аварии на Фукусиме.

Работа блока была восстановлена после устранения неисправности, из-за которой ранее произошло ложное срабатывание аварийной сигнализации.

Как сообщили в компании, специалисты снова запустили турбину и подключили генератор к энергосети. В TEPCO рассчитывают, что коммерческая эксплуатация шестого реактора стартует уже в апреле. По итогам проверки выяснилось, что причиной инцидента стал износ одного из элементов системы заземления реактора.

Шестой энергоблок был вновь запущен в январе, однако после этого его работу приходилось приостанавливать несколько раз. Последний переход к коммерческой эксплуатации планировался на 18 марта, но был отложен именно из-за сигнала тревоги.

