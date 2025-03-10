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Мир

На самой мощной в мире АЭС зафиксировали задымление

Япония, АЭС, атомная энергетика, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 11:39 Фото: flickr/NRCgov
На японской АЭС "Касивадзаки-Карива", которая находится в законсервированном состоянии после аварии на станции "Фукусима-1", произошло задымление, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, дым заметили в здании, где расположен шестой реактор.

"Задымление зафиксировано в помещении, где расположен пульт управления аварийным дизельным генератором. Сотрудники компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) приняли первичные меры пожаротушения и вызвали пожарных. Дым больше не наблюдается", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате инцидента воздействия на внешнюю среду нет, а помещение находится за пределами зоны радиационного контроля.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности семи реакторов, которая превышает 8,2 тыс. МВт. Ее энергоблоки были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима-1", произошедшей в марте 2011 года. Уже сообщалось, что шестой энергоблок планируют перезапустить в октябре.

Ранее сообщалось, что японский ядерный реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности.

Андрей Дюсупов
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