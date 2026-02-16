Природа смыла символ романтики Италии после сильнейших дождей

14 февраля 2026 года, в День всех влюбленных, в итальянском регионе Апулия обрушилась скала Сант-Андреа, известная как "Арка влюбленных", сообщает Zakon.kz.

Мэр города Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее "ужасным ударом в сердце".

На сайте региональной администрации отмечено, что "обрушение "Арки влюбленных" является следствием изменения климата, которое серьезно испытывает регион, и привлекает внимание к хрупкости и постоянному развитию береговых линий: знаковых ландшафтов, меняющихся сегодня быстрее, чем в прошлом".

Il simbolo del Salento non c'è più: crollato l'Arco dell'Amore di Melendugno https://t.co/WLnq5foT72 pic.twitter.com/6RgsssnVGC — FQMagazine (@FQMagazineit) February 15, 2026

Кроме того, советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе заявил о потере "коллективной памяти, ландшафта и идентичности".

Арка была популярной среди путешественников и пар как символ романтики: считалось, что виды с нее и сама форма скалы ассоциируются с любовью и природной гармонией. Ее часто фотографировали и использовали в туристических материалах о южной Италии.

Как сказано на сайте РБК Life, который ссылается на другие итальянские СМИ, главной причиной оползня стали затяжные ливни и воздействие морских волн.

Una violenta mareggiata ha cancellato uno dei simboli più suggestivi del Salento: l’imponente arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, noto anche come arco dell’amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto dopo le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno… pic.twitter.com/21KppoTCcV — Repubblica (@repubblica) February 15, 2026

Полуостров Салентина (южная оконечность Италии) уже несколько дней страдает от тяжелых погодных условий. К полному разрушению "Арки влюбленных" привела гидрогеологическая нестабильность скал. При этом непогода затронула и другие участки побережья провинции Лечче.

