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Советы

Идеальный день для признаний и решительных шагов: советы Василисы Володиной на 14 февраля

Идеальный день для признаний и решительных шагов: советы Василисы Володиной на 14 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:11 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Сегодня, 14 февраля 2025 года, во многих странах мира отмечается День святого Валентина, известный как День всех влюбленных. Как же его провести, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что эта пятница дает шанс тем, кто хочет признаться в своих чувствах.

"Марс поддерживает Луну и вселяет в нас уверенность и смелость. Ловите эти активные часы до 14:00 по московскому времени (до 16:00 по времени Астаны. – Прим. ред.), чтобы сказать нужные слова, сделать решительные поступки и осуществить задуманное", – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 14 до 17 (с 16:00 до 19:00 по времени Астаны) Луна конфликтует с Сатурном.

"Старшее поколение не одобрит безудержной молодой опрометчивости, стараемся быть терпимее и добрее друг к другу. Кстати, эти часы помогут сосредоточиться – самое время дописать отчет, записаться к врачу, навести порядок после подготовки к празднику. После 17:00 (19:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) завершаем день на приятной ноте вместе с любимыми. Так советует Луна без курса", – заключила Василиса Володина.

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А с более подробным гороскопом на 14 февраля 2025 года для всех представителей зодиакального круга можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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