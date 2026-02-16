Казахстанцы сняли на видео японца, мастерски играющего на домбре

В Японии казахстанцы обратили внимание на местного жителя, который мастерски исполнял на домбре казахский кюй, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Ренат Брекешев опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео из Японии, где встретил уличного музыканта, виртуозно играющего на домбре. Причем иностранец исполнял знаменитый кюй "Адай".

"Шанс встретить японца, играющего на домбре, мал, но не равен нулю. Прогуливаясь по Токио, мы услышали знакомое звучание и встретили Akito, который сыграл кюй "Адай", – поделился автор видео.

Соотечественник подошел к уличному музыканту, познакомился с ним и лично пожал ему руку. Японец сказал, что его зовут Акира и он уже девять лет играет на домбре. Таланту были удивлены и комментаторы:

Кайф.

Я ждал, что в конце он скажет, что казах.



Мы тоже его встретили, когда были в Токио в сентябре. Так классно увидеть его снова!

Шок.

Также Казнет балуют высоким искусством братья-близнецы из Алматы. Они виртуозно играют на фортепиано, демонстрируя, что качественная музыка может звучать не только со сцены, она может быть доступна даже рядовому слушателю в соцсетях.