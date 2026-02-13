Дети музыкантов: алматинские близнецы покорили Казнет игрой на фортепиано

Казнет балуют высоким искусством братья-близнецы из Алматы. Они виртуозно играют на фортепиано, демонстрируя, что качественная музыка может звучать не только со сцены, она может быть доступна даже рядовому слушателю в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

20-летние Алибек и Алан Халиловы живут в Алматы. Братья-близнецы – профессиональные пианисты, выступают дуэтом под названием Twiano. Оба обладают абсолютным слухом.

"Алибек старше, он родился на одну минуту раньше. Алибек – левша, Алан – правша. По характеру мы разные: Алибек – эмоциональный и импульсивный, Алан более спокойный и аналитичный. Несмотря на различия в темпераментах, в музыке у нас схожие взгляды: одинаковое чувство ритма, фразировки и сценической энергетики", – говорят братья.

Близнецы росли в музыкальной семье, поэтому прикоснулись к высокому искусству с раннего возраста. Именно их папа настоял на том, чтобы они оба стали пианистами.

"Мы из творческой семьи – оба родителя музыканты. Папа – пианист, аранжировщик и продюсер, умеет все в музыкальной сфере. Мама – скрипачка и педагог в музыкальной консерватории. У нас еще есть старшая сестра. Начали обучение с пяти лет, прошли классическую школу фортепиано. Окончили музыкальную школу им. Байсеитовой, в настоящее время являемся студентами 2 курса Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Профессиональный уровень формировался более 15 лет активной практики и обучения. Осваиваем инструмент до сих пор – это непрерывный процесс". Алибек и Алан Халиловы

По словам парней, фортепиано – универсальный музыкальный инструмент с огромным диапазоном и возможностью передавать оркестровое мышление. Он позволяет быть одновременно солистом, аккомпаниатором и аранжировщиком.

"Исполняем классическую, современную инструментальную музыку, популярные произведения в авторских аранжировках, саундтреки и собственные обработки известных мелодий. Сам инструмент подбирали долго, ориентировались на звук и механику. Хорошее фортепиано – серьезная инвестиция, стоимость может доходить до нескольких тысяч долларов. Найти действительно качественный инструмент было непросто". Алибек и Алан Халиловы

Музыканты пояснили, что профессия пианиста, безусловно, востребована в Казахстане. Кроме того, сегодня она гораздо шире, нежели чем просто сцена. Пианисты – не только концертирующие солисты, но и аккомпаниаторы, преподаватели, участники ансамблей, студийные музыканты.

"Конкуренция высокая, поэтому важно быть гибким, развиваться и находить свое направление. В этом случае профессия не только востребована, но и дает большие возможности для роста. Наш продюсер Абдель Мухтаров – основатель группы Mezzo. После активных выступлений и благодаря развитию соцсетей нам регулярно поступают предложения – как на концерты, так и на частные мероприятия. Гонорар зависит от формата мероприятия, города и длительности программы. В этой профессии можно достойно зарабатывать, особенно если совмещать концертную деятельность, участие в различных проектах и онлайн-активность". Алибек и Алан Халиловы

Талантов у близнецов много: кроме фортепиано, Алибек играет на гитаре, а Алан – на саксофоне. С детства занимаются спортом, а именно: боксом, футболом и разными видами единоборств. Оба имеют коричные пояса по айкидо.

"В роду у нас есть близнецы. Братьями быть круто. Плюсы – постоянная поддержка, взаимопонимание и уникальная сценическая синергия. Минусы – нас часто сравнивают и путают. Здоровая конкуренция между нами есть, она нас только мотивирует развиваться. Но в целом мы работаем как единая команда". Алибек и Алан Халиловы

Алматинцы планируют дальше развивать дуэт, однако не исключают, что каждый из них может реализовываться индивидуально. А пока их цель – делиться хорошей музыкой с широкой аудиторией.