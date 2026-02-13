#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Статьи

Дети музыкантов: алматинские близнецы покорили Казнет игрой на фортепиано

Дети музыкантов: близнецы пианисты из Алматы стали сенсацией в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
Казнет балуют высоким искусством братья-близнецы из Алматы. Они виртуозно играют на фортепиано, демонстрируя, что качественная музыка может звучать не только со сцены, она может быть доступна даже рядовому слушателю в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

20-летние Алибек и Алан Халиловы живут в Алматы. Братья-близнецы – профессиональные пианисты, выступают дуэтом под названием Twiano. Оба обладают абсолютным слухом.

"Алибек старше, он родился на одну минуту раньше. Алибек – левша, Алан – правша. По характеру мы разные: Алибек – эмоциональный и импульсивный, Алан более спокойный и аналитичный. Несмотря на различия в темпераментах, в музыке у нас схожие взгляды: одинаковое чувство ритма, фразировки и сценической энергетики", – говорят братья.

Близнецы росли в музыкальной семье, поэтому прикоснулись к высокому искусству с раннего возраста. Именно их папа настоял на том, чтобы они оба стали пианистами.

"Мы из творческой семьи – оба родителя музыканты. Папа – пианист, аранжировщик и продюсер, умеет все в музыкальной сфере. Мама – скрипачка и педагог в музыкальной консерватории. У нас еще есть старшая сестра. Начали обучение с пяти лет, прошли классическую школу фортепиано. Окончили музыкальную школу им. Байсеитовой, в настоящее время являемся студентами 2 курса Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Профессиональный уровень формировался более 15 лет активной практики и обучения. Осваиваем инструмент до сих пор – это непрерывный процесс".Алибек и Алан Халиловы

По словам парней, фортепиано – универсальный музыкальный инструмент с огромным диапазоном и возможностью передавать оркестровое мышление. Он позволяет быть одновременно солистом, аккомпаниатором и аранжировщиком.

"Исполняем классическую, современную инструментальную музыку, популярные произведения в авторских аранжировках, саундтреки и собственные обработки известных мелодий. Сам инструмент подбирали долго, ориентировались на звук и механику. Хорошее фортепиано – серьезная инвестиция, стоимость может доходить до нескольких тысяч долларов. Найти действительно качественный инструмент было непросто".Алибек и Алан Халиловы

Музыканты пояснили, что профессия пианиста, безусловно, востребована в Казахстане. Кроме того, сегодня она гораздо шире, нежели чем просто сцена. Пианисты – не только концертирующие солисты, но и аккомпаниаторы, преподаватели, участники ансамблей, студийные музыканты.

"Конкуренция высокая, поэтому важно быть гибким, развиваться и находить свое направление. В этом случае профессия не только востребована, но и дает большие возможности для роста. Наш продюсер Абдель Мухтаров – основатель группы Mezzo. После активных выступлений и благодаря развитию соцсетей нам регулярно поступают предложения – как на концерты, так и на частные мероприятия. Гонорар зависит от формата мероприятия, города и длительности программы. В этой профессии можно достойно зарабатывать, особенно если совмещать концертную деятельность, участие в различных проектах и онлайн-активность".Алибек и Алан Халиловы

Талантов у близнецов много: кроме фортепиано, Алибек играет на гитаре, а Алан – на саксофоне. С детства занимаются спортом, а именно: боксом, футболом и разными видами единоборств. Оба имеют коричные пояса по айкидо.

"В роду у нас есть близнецы. Братьями быть круто. Плюсы – постоянная поддержка, взаимопонимание и уникальная сценическая синергия. Минусы – нас часто сравнивают и путают. Здоровая конкуренция между нами есть, она нас только мотивирует развиваться. Но в целом мы работаем как единая команда".Алибек и Алан Халиловы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:39
Влюбленный в Казыгурт: местный гид доказал, что Шымкент – лучшее место для отдыха

Алматинцы планируют дальше развивать дуэт, однако не исключают, что каждый из них может реализовываться индивидуально. А пока их цель – делиться хорошей музыкой с широкой аудиторией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Музыкант-виртуоз Темиржан Ержанов сорвал овации в Туркестане
13:05, 29 августа 2025
Музыкант-виртуоз Темиржан Ержанов сорвал овации в Туркестане
В Китае на свадьбу братьев-близнецов с сестрами-близнецами пришли их дяди-близнецы
08:42, 21 января 2026
В Китае на свадьбу братьев-близнецов с сестрами-близнецами пришли их дяди-близнецы
Играл на баяне и пел в автобусе: юный талдыкорганец восхитил Казнет
14:40, 23 августа 2023
Играл на баяне и пел в автобусе: юный талдыкорганец восхитил Казнет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
11:46, Сегодня
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
11:29, Сегодня
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
11:15, Сегодня
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
10:53, Сегодня
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: