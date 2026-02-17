Жители Турции переживают очередную трагедию

В районе Килимли турецкой провинции Зонгулдак произошел обвал в шахте. В момент происшествия в шахте находились четверо рабочих, которые оказались под завалами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, есть информация, что один из оказавшихся под завалами жив. С ним удалось установить связь и поговорить.

"Спасательная операция продолжается. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем извлечь всех рабочих живыми и невредимыми", – заявил один из местных чиновников.

На место происшествия направлены спасательные отряды, бригады скорой медицинской помощи и подразделения жандармерии.

