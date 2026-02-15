30 млн долларов за несколько минут: ограбление века произошло в Стамбуле
По данным Haberler, они взломали багажники и похитили наличные, после чего скрылись на своей машине.
Поздно ночью владелец денег, Билал Дурмаз, спустившись на парковку, заметил, что двери и окна его автомобилей разбиты, и мешки украдены, после чего сообщил в полицию.
Так, полиция, проводившая осмотр на территории комплекса и парковки, начала работу по задержанию четырех подозреваемых. В ходе операций, проведенных в Стамбуле, Анталье и Коджаэли, были задержаны семь подозреваемых.
Во время обысков в домах подозреваемых было изъято: 1 миллион 670 тысяч 500 долларов, 13 тысяч 200 лир, 860 таблеток запрещенного вещества, два незарегистрированных пистолета и один газовый пистолет.
Ранее сообщалось о том, что пассажиры самолета, летевшего из Турции в Англию, устроили жесткую драку во время полета, из-за чего пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Брюсселе.