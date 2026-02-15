#Казахстан в сравнении
Мир

30 млн долларов за несколько минут: ограбление века произошло в Стамбуле

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 06:59 Фото: freepik
Камеры зафиксировали, как в Стамбуле (Турция) предприниматель после закрытия обменного пункта перенес 30 млн долларов в мешках и оставил их в автомобиле. Этим воспользовались четверо преступников, сообщает Zakon.kz.

По данным Haberler, они взломали багажники и похитили наличные, после чего скрылись на своей машине.

Поздно ночью владелец денег, Билал Дурмаз, спустившись на парковку, заметил, что двери и окна его автомобилей разбиты, и мешки украдены, после чего сообщил в полицию.

Так, полиция, проводившая осмотр на территории комплекса и парковки, начала работу по задержанию четырех подозреваемых. В ходе операций, проведенных в Стамбуле, Анталье и Коджаэли, были задержаны семь подозреваемых.

Во время обысков в домах подозреваемых было изъято: 1 миллион 670 тысяч 500 долларов, 13 тысяч 200 лир, 860 таблеток запрещенного вещества, два незарегистрированных пистолета и один газовый пистолет.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры самолета, летевшего из Турции в Англию, устроили жесткую драку во время полета, из-за чего пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Брюсселе.

Аксинья Титова
