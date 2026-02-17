Спутники впервые засекли спрятанную китайскую субмарину нового поколения

По мнению аналитиков, спутниковые снимки запечатлели, что Китай приступил к строительству первого представителя нового поколения атомных ударных подводных лодок Type 09V (095), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, хотя многие детали неизвестны, предварительный анализ изображений дает четкое представление о том, в каком направлении развивается проектирование китайских атомных ударных субмарин будущего.

На днях лодку переместили в док на верфи Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. в городе Хулудао – именно здесь строятся китайские атомные подлодки.

Первые спутниковые снимки позволили предположить, что речь идет об очередной модернизированной лодке типа 093B. Появление этой субмарины происходит на фоне продолжающегося строительства лодок предыдущих серий и расширения инфраструктуры на верфи Bohai.

Это говорит о последовательных инвестициях Китая в развитие атомного подводного флота.

Фото: EOS Land Viewer

По оценке аналитика Naval News Алекса Лака, новая лодка по длине сопоставима с подлодками семейства Type 09III – примерно 110-115 метров, но заметно шире: предполагаемая ширина корпуса составляет 12-13 метров. Увеличенный диаметр, вероятно, повысит подводное водоизмещение до 9000-10 000 тонн против примерно 7000 тонн у более ранних субмарин класса Shang, что указывает на существенный рост внутреннего объема.

Одним из наиболее заметных изменений стало наличие X-образного хвостового оперения, которое впервые применяется на китайской атомной подводной лодке.

Как отметили аналитики Naval News, однокорпусная компоновка обеспечивает больший полезный внутренний объем, но требует более точной гидродинамической проработки.

