Наука и технологии

Спутник на секретной китайской авиабазе обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника

Военная техника, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 07:30 Фото: Planet Labs
На снимке, полученном аппаратом Planet Labs над секретным испытательным центром в районе Малан (Синьцзян, западный Китай), удалось разглядеть новый вариант малозаметного беспилотника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TWZ, по своей конфигурации новый беспилотник сильно напоминает известный китайский высотный разведывательно-ударный аппарат CH-7. Однако есть отличия – более длинная носовая часть, иные очертания крыла и хвостовой кромки, измененная геометрия законцовок.

Фото: Planet Labs

Это позволяет предполагать, что речь идет о дальнейшей эволюции CH-7. Этот тип БПЛА рассматривается как платформа для разведки и наблюдения, но также способен выполнять функции ударного аппарата.

Спутниковый снимок демонстрирует новый беспилотник на взлетно-посадочной полосе базы Малан. Этот объект стал одним из ключевых центров новейших разработок в области военной авиации Китая, особенно беспилотных систем.

Дрон окрашен в темный цвет, его размах крыла оценивается примерно в 42 метра. В носовой части корпуса виден воздухозаборник, а сзади – сопло.

Вокруг консолей крыла заметны необычные тени, возможно, от техники, размещенной под крыльями. Интересно, что аппарат не пытались скрыть – снимок сделан днем, хотя китайская сторона знает о регулярных пролетах американских разведывательных спутников. При этом в Малан находится крупный защищенный ангар, предназначенный для сокрытия техники от наблюдения.

Любопытно, что в общих чертах новая китайская разработка напоминает предполагаемый облик американского секретного высотного беспилотника RQ-180. Схожая схема использовалась и в ряде американских программ – от UCAV X-47B компании Northrop Grumman до ранних проектов бомбардировщика, предшествовавших созданию B-21 Raider.

Ранее американцы установили рекорд дальности пуска специальной ракеты.

Аксинья Титова
